¿Quién pierde más con las sanciones que incluyen la "opción petrolera"?

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, la UE está trabajando para alcanzar un consenso sobre la opción petrolera que estará dentro del sexto paquete de sanciones antirrusas.El politólogo y subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Estatal de Moscú, Vladímir Shapoválov, subrayó que ya se han impuesto 8.000 sanciones distintas a Rusia, dos veces y media más que a Irán, pero la economía rusa no está destrozada. Por eso considera que el próximo paquete de sanciones, con su particularidad petrolera, llegaráa afectar más a la economía europea."Lo está haciendo bastante bien, a diferencia de muchos países europeos, que están febriles y en los que la protesta social se desborda en las calles. ¿Quiénes son los que más pierden con la reducción de los contactos económicos? Sin duda, el país que compra más de lo que vende, es decir, los países europeos. Ellos llevan la carga principal", explicó.En su opinión, las "opciones petroleras" no es una amenaza nueva porque imponer sanciones contra Rusia en el sector petrolífero es algo que se está estudiando desde hace mucho tiempo y no lo han aplicado porque no es conveniente para Europa."Algunas empresas occidentales intentan evitar estas restricciones mezclando el petróleo ruso con el no ruso y afirmando que obtienen petróleo no ruso. Estos trucos continuarán. Las sanciones demuestran lo dependiente que es Europa de Rusia. Excluir a Rusia del mercado mundial, el comercio mundial simplemente no funcionará", concluyó el analista Shapoválov.

