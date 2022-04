¿Qué es la megalofobia y cómo abordarla?

https://mundo.sputniknews.com/20220411/que-es-la-megalofobia-y-como-abordarla-1124271762.html

Las fobias pueden manifestarse de diferentes maneras en una persona: desde el miedo a los libros, al dinero, al queso, a un posavasos o a los objetos de gran tamaño. Un psicólogo explica cómo identificarlas y tratarlas.

Una joven tenía un gran problema: las palomas. Le era imposible transitar la plaza que estaba de camino a su centro de estudios, colmada de aves, porque se aterrorizaba con solo verlas.Por eso a diario debía caminar varias cuadras extra, tensionada y alerta, rezando no cruzarse en su camino una de las palomas que a diario visitaban la plaza. Esta es una de las tantas situaciones que vive una persona con una fobia.Las más conocidas pueden ser a insectos o animales, o a ciertas estructuras como los ascensores. El psicólogo Pedro Pablo Ochoa, director de Campos, Programas y Proyectos, del Colegio Colombiano de Psicólogos, detalló a Zona Violeta cuál es el concepto de fobia.De todas formas, el psicólogo aclaró: "Tener miedo es algo perfectamente adaptativo, importante y necesario. No siempre que tenemos miedo tenemos una fobia. (...) La persona puede reconocer, particularmente los adolescentes y los adultos, que el miedo que están sintiendo no tendría por qué darse".Una de ellas es la megalofobia, el temor a objetos de grandes dimensiones como grandes edificaciones. Esta es una de las tantas poco conocidas pues se manifiestan en pocas personas y no tienen una confirmación científica de su nombre, por ejemplo, según explicó el especialista.Las fobias pueden presentarse de tres formas: desde el punto de vista fisiológico, cognitivo o el conductual.“A nivel fisiológico se identifican una serie de cambios en la actividad del sistema nervioso: aumenta la tasa cardíaca, hay sudoración, se seca la boca porque hay inhibición de la salivación o hay contracciones estomacales, náuseas o diarrea”, explicó Ochoa respecto a los síntomas que pueden generar."También hay elementos cognitivos en que la persona empieza a pensar y desplegar una serie de creencias en términos de lo que teme, lo que puede suceder, lo que está pasando, lo que se imagina”, agregó.En cuanto a las manifestaciones conductuales, el especialista explicó que "principalmente se centran en la habitación; la persona hace cualquier tipo de cosa por evitar entrar en contacto con esa situación en la que se puede encontrar con aquel estímulo fóbico".Ochoa resaltó la importancia de consultar a un psicólogo cuando uno sienta que está viviendo una fobia de algún tipo, para evitar también que se potencie y termine afectando su vida cotidiana.Los tratamientos existen y en cuestión de meses una persona puede abordar y contener estas fobias con una terapia adecuada, según el especialista colombiano.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

