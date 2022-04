https://mundo.sputniknews.com/20220411/politologa-suspension-de-rusia-del-consejo-de-ddhh-deja-en-entredicho-a-la-onu--1124280518.html

Politóloga venezolana: suspensión de Rusia del Consejo de DDHH deja en entredicho a la ONU

La Asamblea General de la ONU aprobó el 7 de abril con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones la suspensión de la nación euroasiática del organismo.La decisión de la Asamblea General respondió al pedido de Estados Unidos de suspender a Rusia del organismo bajo el argumento de que la nación euroasiática cometió crímenes en la región de Bucha, una localidad ubicada al norte de Kiev, Ucrania.Veto en riesgoDe acuerdo con la politóloga venezolana, es probable que luego de la decisión de Asamblea General de la ONU también se busque eliminar el derecho a veto con el que cuenta Rusia en el Consejo de Seguridad."Probablemente lo que viene después de esto es acatar la otra propuesta que ha venido haciendo Ucrania, que es quitarle el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia, y con eso se seguirán pagándose y dándose el vuelto como dicen por allí", indicó.Escarrá aseguró que se busca destruir el orden mundial actual y generar uno nuevo en función de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)."Lo que estamos viendo aquí es la destrucción del orden internacional que existe desde la segunda guerra mundial para establecer un orden mundial que digamos se maneje o fluctúe en torno a los países de la OTAN", aseveró.La también politóloga aseveró que detrás de toda la crisis entre Rusia y Ucrania hay grandes corporaciones mundiales como la industria armamentista que utilizan estas instancias internacionales a su conveniencia."Yo creo que no es gratis que Alemania haya aprobado recientemente 50.000 millones para armas, no es gratis que Estados Unidos haya apoyado recientemente 300.000.000 de dólares más para aportar a Ucrania, que la OTAN sigue aportando recursos para darle armas a Ucrania, yo creo que lo importante en todo este tema es la venta de armas a todos esos países", señaló la articulista del Correo del Orinoco.Sin investigaciónSobre la decisión de la Asamblea General de la ONU, la internacionalista aseguró que no se llevó a cabo una investigación profunda que demostrara la vinculación de Rusia en las denuncias sobre lo ocurrido en la región de Bucha."Ha habido muchísimos elementos que demostraron que el caso de Bucha fue un montaje, los mismos rusos lo dijeron en Naciones Unidas que eso había sido un montaje, dieron pruebas y sin embargo se toma esta decisión sin profundizar en las investigaciones", señaló la internacionalista venezolana.El 3 de abril las autoridades ucranianas y los medios de comunicación difundieron un video filmado en la ciudad de Bucha, en el cual a lo largo de una carretera aparecen cadáveres de víctimas.Sin embargo, el Gobierno ruso denunció que se trataba de un "montaje escenificado".En ese sentido, la articulista venezolana manifestó que se están sentando precedentes muy peligrosos para los países que forman parte de la ONU.Venezuela no votaEscarrá consideró que, pese a que la ONU reconoce la legitimidad del presidente venezolano, existen mecanismos como el bloqueo que impiden la participación activa del país caribeño en el seno de la organización."Aún deja mucho que desear esas construcciones que se han ido haciendo, que les han permitido a través de las medidas coercitivas unilaterales eliminar el derecho a voto de algunos países", recalcó.Venezuela no cuenta con derecho a voto en la Asamblea General de la ONU por deber cuotas de pagos para los gastos de la organización.Para recuperar el derecho a voto deben realizar pagos mínimos en pro de reducir lo adeudado.Según la lista, Venezuela deberá abonar casi 40 millones de dólares.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado en varias oportunidades que la situación de endeudamiento en la que se encuentra su país ante el organismo obedece al bloqueo económico que enfrenta su Gobierno por parte de Estados Unidos desde el año 2017.

