Minsk reprocha a Berlín por "ofender la memoria de las víctimas de la Gran Guerra Patria"

MINSK (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia convocó al embajador de Alemania en Minsk para recordarle que es inadmisible ofender la memoria de... 11.04.2022, Sputnik Mundo

internacional

gran guerra patria

alemania

bielorrusia

europa

Las delegaciones oficiales de Bielorrusia y Rusia no fueron invitadas a Alemania el 10 de abril para participar en la ceremonia por el 77 aniversario de la liberación de los prisioneros del campo de exterminio nazi de Buchenwald.En cambio, fueron invitados los representantes de la oposición bielorrusa, entre ellos el dirigente de la Administración Anticrisis Popular, Pável Latushko. Después de las elecciones presidenciales de 2020, Latushko abandonó Bielorrusia, donde enfrenta cargos penales y figura en la lista de personas implicadas en terrorismo.Además, durante la ceremonia celebrada en el conjunto conmemorativo de Buchenwald, fue izada una bandera utilizada por la oposición y no la bandera nacional de Bielorrusia. La Fiscalía General bielorrusa abrió este 11 de abril causa penal por incitación a la enemistad entre naciones.Agrega que "tomándose en consideración los sufrimientos del pueblo bielorruso y el aporte de Bielorrusia a la victoria sobre los nazis, semejantes actos de Alemania no tienen justificación".Buchenwald, uno de los más grandes campos de concentración en Alemania, en el que los nazis exterminaron a más de 76.000 personas, fue liberado el 11 de abril de 1945.Los rusos y bielorrusos denominan como la Gran Guerra Patria el periodo comprendido entre el 22 de junio de 1941 –comienzo de la invasión alemana a la Unión Soviética– y la capitulación del régimen nazi en mayo de 1945.El pueblo soviético defendió su patria con heroísmo en una confrontación que duró 1.418 días y concluyó con la completa derrota del bloque fascista el 9 de mayo de 1945, fecha llamada Día de la Victoria.

alemania

bielorrusia

gran guerra patria, alemania, bielorrusia, europa