México: AMLO supera el revocatorio y "continúa la transformación"

México: AMLO supera el revocatorio y "continúa la transformación"

El presidente continuará en el cargo hasta el fin de su mandato en 2024, tras un referéndum de baja participación electoral. En otro orden, ministros del Gobierno peruano descartan la renuncia del presidente Castillo. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-04-11T22:00+0000

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció la participación en la consulta de revocación de mandato donde fue ratificado en el puesto. Los mexicanos votaron el domingo 10 si apoyaban la conclusión anticipada de la presidencia de AMLO o si seguía hasta el final de su sexenio en 2024.En su conferencia "mañanera" del lunes 11, calificó de "un éxito completo" la votación, y agregó que "continúa la transformación" del país norteamericano bajo su gestión.La votación no fue de carácter vinculante. Para ello se debía alcanzar una participación de al menos 40% del electorado (unos 37 millones). Al no llegar a la meta (fue de entre 17 y 18%) el resultado de la votación no tendría ningún efecto.Por otra parte, Andrade se refirió a una posibilidad que el resultado de este revocatorio "abre para la oposición", resaltando que "no hubo partidos que pidieran la revocación de mandato".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las críticas y apoyos al presidente peruano Pedro Castillo. Para ello, dialogamos con Mar Pérez, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú.Y además, el presidente Vladimir Putin se reunió con el canciller de Austria, Karl Nehammer, para abordar el conflicto en Ucrania. Este fue el primer encuentro personal entre Putin y un líder de la Unión Europea desde el inicio de la operación militar de Rusia en su país vecino.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

