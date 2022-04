https://mundo.sputniknews.com/20220411/kazajistan-sobre-la-suspension-de-rusia-del-consejo-ddhh-no-normalizara-la-situacion-en-ucrania-1124260352.html

Kazajistán sobre la suspensión de Rusia del Consejo DDHH: no normalizará la situación en Ucrania

NUR SULTÁN (Sputnik) — La suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos no contribuirá a normalizar la situación en Ucrania, mientras de seguir siendo... 11.04.2022, Sputnik Mundo

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 7 de abril la resolución de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones."A nuestro juicio, primero, la aprobación de tal resolución no contribuirá a la eliminación del conflicto. Hoy día es muy importante no hacer daño al proceso negociador que comenzó. Todos nosotros debemos desarrollar esfuerzos diplomáticos en todos los foros internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos, con el fin de encontrar lo más rápido posible las vías que lleven a solucionar el problema", dijo Smadiyárov y agregó queSegundo, la suspensión de la membresía se prevé solo para casos de "una burda y sistemática violación de los derechos humanos". Para iniciar tal proceso es necesario realizar antes una investigación profesional transparente y no preconcebida, recordó.Eso significa que antes de debatir el texto de la resolución en la Asamblea General era necesario efectuar una investigación usando los respectivos mecanismos internacionales, y solo después de obtener las conclusiones concretas y verificadas, la Asamblea podía estudiar ese asunto, dijo.Estados Unidos y sus aliados impulsaron la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a las supuestas atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, atribuidas a Rusia, las que Moscú califica de "montaje".

