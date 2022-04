https://mundo.sputniknews.com/20220411/esta-es-la-ola-mas-alta-jamas-registrada-en-la-tierra-1124239498.html

Esta es la ola más alta jamás registrada en la Tierra

Esta es la ola más alta jamás registrada en la Tierra

En julio de 1958, un terremoto de magnitud 8,3 en la falla de Fairweather sacudió la costa sur de Alaska. Sacudió el suelo, provocó un deslizamiento de tierra... 11.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-11T00:28+0000

2022-04-11T00:28+0000

2022-04-11T00:49+0000

ciencia

sociedad

medioambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114126133_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a474ba56dd5bcbf0b86d182421ca409d.jpg

La colosal ola arrasó árboles en las empinadas laderas que rodean la bahía hasta una altura máxima de 524 metros sobre el nivel del mar, más alta que el Empire State Building de Nueva York, que se encuentra a 443 metros.Hermann Fritz, profesor de ingeniería civil y ambiental del Instituto de Tecnología de Georgia que se especializa en tsunamis y huracanes, comentó a WordsSideKick.com que probablemente haya habido olas más grandes en la historia de la Tierra, lo que se puede inferir de los depósitos geológicos, pero estos están abiertos a interpretación.Fritz fue el autor principal de un estudio publicado en 2009 en la revista Pure and Applied Geophysics que recreó el tsunami de la bahía de Lituya utilizando un tanque de laboratorio especializado a escala 1:675 que imitaba la forma de la bahía. El equipo descubrió que la altura máxima de la ola responsable de nivelar los árboles era de alrededor de 150 m, lo que la hace más alta que cualquier cresta de ola registrada en la Tierra.Para que el tsunami alcanzara esta altura, el deslizamiento de tierra que lo desencadenó probablemente habría arrojado alrededor de 30 millones de metros cúbicos de roca en la bahía de Lituya, estimaron los investigadores. Pero mientras que la escala extrema del deslizamiento de tierra proporcionó la fuerza para crear una ola tan grande, la forma de la bahía es la verdadera razón por la que la ola era tan alta, dijo Fritz.La bahía de Lituya es un fiordo, una ensenada costera larga y estrecha con lados empinados, creada por un antiguo glaciar. La bahía tiene alrededor de 14,5 kilómetros de largo y alrededor de 3,2 km de ancho en su punto más ancho. Tiene una profundidad máxima de 220 m y está conectado con el golfo de Alaska por una abertura de 300 m. El deslizamiento de tierra que desencadenó el tsunami de 1958 ocurrió en Gilbert Inlet, al final del fiordo más alejado del océano.Durante un tsunami típico generado por deslizamientos de tierra, la ola resultante se irradia en forma de abanico. Pero la forma estrecha y las pendientes empinadas de la bahía de Lituya, así como el punto de origen, significaron que toda la potencia de la ola se canalizó en una dirección. Y debido a que no había ningún otro lugar al que pudiera ir el agua, fue empujada hacia las laderas circundantes, razón por la cual tuvo una altura tan grande, dijo Fritz.Los tsunamis generados por deslizamientos de tierra son mucho más raros que los tsunamis tectónicos, que son causados ​​por alteraciones en el lecho marino debido al movimiento de las placas tectónicas (como el tsunami de 2011 en Japón) y constituyen más del 90% de todos los tsunamis, dijo Fritz. Los tsunamis generados por deslizamientos de tierra son mucho más efímeros que los tsunamis tectónicos, agregó."Los tsunamis generados por deslizamientos de tierra pueden ser muy grandes cerca de la fuente, pero decaen rápidamente", dijo Fritz. Por otro lado, los tsunamis tectónicos comienzan como pequeñas olas de unos pocos pies de altura que recorren enormes distancias y aumentan de altura cuando llegan a la costa, anotó.Durante el tsunami de la bahía de Lituya, la ola se había reducido a una altura de menos de 100 m cuando llegó a la estrecha abertura del fiordo y no irradió mucho más hacia el golfo de Alaska, dijo Fritz.El tsunami de 1958 no fue el primero de su tipo en la bahía de Lituya. Los geólogos habían descubierto previamente evidencia de tsunamis más pequeños que ocurrieron allí en 1853, 1854 y 1936, pero toda evidencia de estos fue arrastrada por el megatsunami mucho más grande, según un informe del Consejo de Política Sísmica de los Estados Occidentales.Un puñado de personas logró sobrevivir al tsunami a pesar de estar en botes en la bahía cuando ocurrió el deslizamiento de tierra, ya sea cabalgando la ola o huyendo por la boca de la bahía, según WSSPC. Después de que la ola se disipó, pasaron tres semanas antes de que el sitio se considerara lo suficientemente seguro para que los investigadores lo inspeccionaran, y cuando finalmente se consideró seguro, los investigadores describieron millones de árboles arrancados flotando en la bahía.

https://mundo.sputniknews.com/20220409/el-ejercito-de-nicaragua-evacuaria-1-millon-de-veraneantes-en-caso-de-tsunami-en-el-pacifico-1124212247.html

https://mundo.sputniknews.com/20210831/posible-alerta-de-tsunami-en-ecuador-olas-de-hasta-25-metros--1115599289.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, medioambiente