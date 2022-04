https://mundo.sputniknews.com/20220411/el-kremlin-sostiene-que-no-hay-condiciones-objetivas-para-un-default-de-rusia-1124249123.html

El Kremlin sostiene que no hay condiciones objetivas para un default de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras, pero hay quienes pretenden provocar un default artificial, afirmó el... 11.04.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

europa

ucrania

suecia

finlandia

otan

sanciones

El pasado 6 de abril, el Ministerio de Finanzas de Rusia pagó en rublos en lugar de dólares a los titulares de eurobonos con vencimiento en 2042, luego de que que un banco corresponsal de EEUU se negara a procesar su orden de pago por $649,2 millones. El día 9, la calificadora de riesgos crediticios S&P Global Ratings rebajó la nota de la deuda rusa en moneda extranjera a la categoría de impago selectivo (SD), que precede a la del default (D).Para el representante del Kremlin, "solo puede haber un default artificial".El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, citado por el diario Izvestia, mencionó que Rusia podría ir a los tribunales si la declaran en incumplimiento y presentar allí las órdenes de pago corroborando que había intentado pagar los eurobonos en moneda extranjera, antes de realizar la transferencia en rublos.Al mismo tiempo, Siluánov puso en duda la imparcialidad de la Justicia occidental ahora que "la crisis ha puesto en evidencia el colapso de todos los cimientos de Occidente basados en la democracia, la intangibilidad de la propiedad privada y demás valores".Sanciones impuestas contra los mediosEl Kremlin condena y tacha de inadmisibles las sanciones occidentales contra periodistas y directores de medios de comunicación, afirmó Peskov.Antes trascendió que la Unión Europea amplió la lista de personas físicas sancionadas de la Federación de Rusia en la que se incluye al presidente del consorcio mediático Krásnaya Zvezdá, Alexéi Pimánov; al miembro del consejo público del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Korótchenko; al director general de Komsomólskaya Pravda, Vladímir Sungórkin; al director general de la compañía VGTRK, Oleg Dobrodéev, al jefe de la redacción del periódico Moskovski Komsomólets, Pável Gúsev, y a otros.Peskov al mismo tiempo dijo esperar que las sanciones no afecten el trabajo de los medios de comunicación."Las sanciones difícilmente pueden influir sobre la política objetiva que aplican las redacciones de nuestros medios de comunicación. Nadie puede tener la menor duda de que ellos seguirán trabajando enérgicamente y relatando la verdad sobre lo que pasa en el mundo y en nuestro país", agregó.Al comentar el hecho de que Komsomólskaya Pravda fuese incluido en la lista de los sancionados después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lo llamara "periódico predilecto", Peskov señaló que eso debe percibirse como algo halagüeño."Solo podemos felicitarnos con este reconocimiento internacional, creo que eso es un halago para ustedes y para todos nosotros", dijo.Ingreso de Finlandia y Suecia en la OTANLa OTAN es un instrumento de confrontación, una mayor expansión de la Alianza militar no brindará una mayor seguridad a Europa, destacó Peskov.Anteriormente, el periódico británico The Times, citando fuentes, informó que Suecia y Finlandia tienen la intención de unirse a la OTAN este verano.Finlandia y Suecia comenzaron a hablar sobre la posibilidad de abandonar su neutralidad a largo plazo y unirse al bloque bélico en el contexto de la operación militar rusa en Ucrania.A mediados de enero, Stoltenberg aseguró que Suecia y Finlandia cumplen en gran medida con los estándares de defensa de la Alianza Atlántica y podrían sumarse rápidamente al bloque en caso de que tomen esa decisión política.El 25 de febrero, Rusia anunció que tomaría medidas de respuesta a la posible admisión de Suecia y Finlandia en la OTAN.La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, declaró que el país estaba dispuesto a solicitar el ingreso en la OTAN si su seguridad nacional se ve amenazada, y que Finlandia tomaría la decisión del ingreso durante la primavera boreal.De acuerdo con una encuesta realizada por la cadena de televisión Yle en la primera quincena de marzo, el 62% de los finlandeses se muestran favorables a la adhesión a la OTAN, frente al 16% que se pronuncian en contra. Durante décadas, el grado de apoyo fue del 20%, como promedio.

ucrania

suecia

finlandia

