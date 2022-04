https://mundo.sputniknews.com/20220411/eeuu-se-acerca-el-fin-del-imperio-1124271524.html

EEUU: se acerca el fin del imperio

Lo expresó el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov. Diplomacia de UE es la guerra, constata Josep Borell. "Los pueblos de Latinoamérica estamos con Rusia", dice... 11.04.2022, Sputnik Mundo

Misión de Rusia en Ucrania busca "acabar con la política de EEUU apuntada a dominar todo el mundo"Así lo ha expresado el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov. Y es que en la medida en que la operación militar de Rusia en Ucrania avance acompañada por el creciente apoyo militar de Occidente al régimen de Kiev, es más evidente que no se trata de una confrontación entre el gigante euroasiático y su país vecino, sino de un duro duelo entre EEUU y la OTAN contra Rusia.La operación rusa en Ucrania "está llamada a acabar con la política de EEUU encaminada a dominar todo el mundo", declaró este lunes Lavrov en una entrevista que concedió al canal público Rossiya 24.El régimen de Kiev traiciona a una Cuba que salvó a miles de niños ucranianosEn un momento de la historia en el que, a juzgar por el acontecer internacional, se arrasa con todas las normas, los principios y los valores, aún quedan países que se resisten firmemente a esta tendencia. Entre ellos se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, países latinoamericanos que ni se plantean traicionar a Rusia.Las mencionadas naciones volvieron a demostrar que conceptos como amistad, hermandad, solidaridad, justicia y verdad, no son palabras vacías para sus gobernantes y pueblos, al dar su claro y rotundo 'no' a la idea de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una postura verdaderamente heroica en unas circunstancias en las que Occidente señala como enemigos a batir a todos aquellos que, o se oponen a su estrategia antirrusa, o se niegan a participar en esta campaña. En este último contexto, además de 24 países que apoyaron a Rusia, hubo también 58 países que se abstuvieron en la votación en la ONU, entre ellos los latinoamericanos Brasil, México y El Salvador."Los pueblos de Latinoamérica estamos con Rusia"Los hashtags #PerdónRusia y #PerdónPutin se volvieron tendencia en las redes sociales luego de que varios Gobiernos de Latinoamérica hayan apoyado la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, frente a lo cual un sinnúmero de ciudadanos publicó que el voto de su país no les representa.Lo que verifican las publicaciones de las redes sociales es que la inmensa mayoría de los latinoamericanos están con Rusia, en contra de la postura que manifiestan sus gobernantes en el contexto del conflicto de Ucrania, dijo a Sputnik el Dr. Juan Martín Grillo, especialista argentino en Derechos Humanos y Derecho Constitucional.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

