https://mundo.sputniknews.com/20220411/eeuu-e-india-firmaron-un-acuerdo-sobre-situacion-espacial-1124281555.html

EEUU e India firmaron un acuerdo sobre situación espacial

EEUU e India firmaron un acuerdo sobre situación espacial

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo que su país e India firmaron un acuerdo bilateral sobre la situación... 11.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-11T22:20+0000

2022-04-11T22:20+0000

2022-04-11T22:43+0000

defensa

eeuu

la india

🚀 conquista espacial

lloyd austin

antony j. blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1124281519_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a1d300f5ced9060fea9ad3b76eaefcbc.jpg

Austin agregó que EEUU e India también realizarán ejercicios cibernéticos a finales de este año y ambos países también ampliarán el intercambio de información en todos los dominios de la guerra."Recientemente concluimos un acuerdo para trabajar juntos en vehículos aéreos no tripulados lanzados desde el aire a través de nuestra Iniciativa de Comercio y Tecnología de Defensa", informó.Estados Unidos hace un llamado a todas las naciones para que no realicen grandes transacciones de armas con Rusia, informó el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Antony Blinken, en una rueda de prensa tras reunirse con altos funcionarios indios."Seguimos instando a todos los países a evitar nuevas transacciones importantes para los sistemas de armas rusos, particularmente a la luz de lo que Rusia le está haciendo a Ucrania", afirmó Blinken cuando se le preguntó si Washington está considerando imponer sanciones a India por adquirir sistemas de defensa aérea S-400.Agregó que todavía Estados Unidos no ha "tomado una determinación con respecto a las posibles sanciones o posibles exenciones en virtud de la ley CAATSA (ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones, por sus siglas en inglés)"."Cada país tiene una situación diferente, tiene diferentes necesidades, requisitos, pero esperamos que los aliados y socios no aumenten sus compras de energía de Rusia", dijo el funcionario.

https://mundo.sputniknews.com/20220411/la-india-espera-ampliar-la-cooperacion-en-materia-de-defensa-con-eeuu-1124275729.html

eeuu

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, la india, 🚀 conquista espacial, lloyd austin, antony j. blinken