¿Cuáles son los motivos de Bolivia para no condenar a Rusia ante la ONU?

El pasado 7 de abril el Estado Plurinacional votó en la Asamblea de la ONU en contra de la resolución de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo, como consecuencia del conflicto en Ucrania.La postura del Gobierno de Luis Arce redundó en críticas de la oposición, según la cual se deberían obedecer a los lineamientos de Estados Unidos y sus aliados, porque así lo diría la Constitución. Pero desde el entorno presidencial sostuvieron que es injusto achacar a un solo país las causas del conflicto y abogaron por una salida dialogada entre ambas naciones.Romina Gómez Jiménez, representante del Estado Plurinacional en el Parlamento Andino —que integran países de la Comunidad Andina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú— en diálogo con Sputnik se refirió a las múltiples sanciones que pesan sobre Rusia.La Constitución del Estado Plurinacional, vigente desde 2009, indica en su artículo 10: "Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados".Bolivia está entre los pocos países de América Latina que hasta ahora no votaron contra Rusia en los recintos de las Naciones Unidas. Anteriormente, el país andino se abstuvo de votar en dos resoluciones de la ONU: la primera condenaba el ataque de Rusia a Ucrania, el 2 de marzo; y la segunda pedía el cese de hostilidades producto de la invasión, el pasado 24 de marzo.En las sesiones del 2 y 24 de marzo, además de Bolivia, Cuba y Nicaragua también se abstuvieron. El 7 de abril, estos mismos países votaron en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de DDHH de la ONU. Venezuela no cuenta con derecho a voto en la Asamblea General de la ONU por deber cuotas de pagos para los gastos de la organización.Romina Gómez Jiménez remarcó a Sputnik que Bolivia tiene establecido como política internacional "primero, buscar la paz. Por ello, condena y está frente a cualquier acción que signifique un conflicto de armas entre países".Sin embargo, en el caso puntual de Rusia y Ucrania, "hay que analizarlo, porque a veces no se nos está informando de forma correcta. Este es un conflicto que se viene arrastrando desde hace muchísimos años".La parlamentaria andina resaltó que "la información que nos llega, dependiendo del medio de comunicación, está tergiversada, no está completa".Para Gómez, el conflicto entre Rusia y Ucrania "tiene que resolverse entre ambos países, los dos involucrados".Más lectura de la ConstituciónEn marzo pasado, el líder de la menguada oposición, Carlos Mesa (2003-2005) usó su cuenta de Twitter para tipear: "Indignante la posición del Gobierno de Arce que no condena la invasión y ataque indiscriminado ruso en Ucrania y se 'abstiene'. El MAS (Movimiento Al Socialismo) viola la CPE (la Constitución Política del Estado), los valores del mundo democrático y traiciona la decisión de los bolivianos ante la paz y la soberanía de las naciones".Sobre este argumento de la oposición en torno a la supuesta vulneración del artículo 10, la parlamentaria andina consideró: "Habría que invitar nuevamente a los compañeros de la oposición a que lean la Constitución, porque en ninguna parte dice que Bolivia está obligada a decidir nada de ninguna manera", por ejemplo condenar automáticamente a un país ante las Naciones Unidas.El diputado José Luis Flores, del MAS, comentó que la posición de Bolivia de no condenar a Rusia ante la ONU es una decisión del Gobierno del presidente Arce. "Se entiende la posición de Rusia, pero el mejor camino es el diálogo. Perfectamente puedo entender que Rusia tiene ese derecho, frente a todo el abuso de los países derechistas capitalistas, que quieren humillarla y rebajarla", señaló, pero a la vez indicó que "la vía no era esa".El diputado Grobert Nogales, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, advirtió a Sputnik que no se sabe cómo serán las próximas votaciones del Estado Plurinacional ante la ONU: "La postura de Bolivia se está analizando, se está viendo. Creemos que el objetivo principal de todo ser humano es tener los mismos derechos, fundamentalmente el derecho a la vida", dijo.

