Bicicletas en Italia: una alternativa ecológica, pero no siempre segura

El amor italiano por el coche y sus inconvenienciasLos italianos adoran los coches. Según los datos de la Agencia Europea de Estadística, Italia es el segundo país de la UE por el número de automóviles per cápita: con 663 por cada mil habitantes, y cede la primacía tan sólo a Luxemburgo.Ese amor desmesurado tiene sus lados negativos. Las urbes italianas están inundadas con coches, y en una ciudad como Roma no es raro que el tiempo que uno gasta en encontrar un lugar donde aparcar supere la duración del viaje.No es de extrañar que en las calles romanas siempre haya muchos coches aparcados en doble fila, un fenómeno que las autoridades locales aprovechan para redondear los ingresos municipales. Cada operación cuesta al infractor del código de circulación centenares de euros, en 2021 los servicios urbanos evacuaron 36.000 autos mal aparcados y este año se estima que la cifra será aún mayor.En los últimos meses, al problema con el aparcamiento se le añade el del encarecimiento de los combustibles. El precio medio de un litro de gasolina en 2020 fue de 1,43 euros, al año siguiente subió hasta 1,62 y en marzo de 2022 batió el récord con 2,22 euros.Una alternativa ecológicaFrente a las incomodidades de la circulación en coche, los italianos encontraron una alternativa en bicicletas y patinetes, ya sean eléctricos o no.El deseo de pasar a medios más ecológicos fue tan fuerte que el Gobierno lanzó un programa de incentivos: inicialmente los que compraban bicis y patinetes podían contar con una devolución de hasta 500 euros, más tarde la compensación máxima subió hasta 750 euros.El resultado no se hizo esperar. En 2021 en Italia se vendieron más de dos millones de bicicletas mecánicas y eléctricas, un 17% más que en el prepandémico 2019, mientras el mercado de alquiler de bicicletas vivió una expansión vertiginosa.Según los datos de Dott, una empresa de bicicletas compartidas, el pasado enero el número de nuevos usuarios del servicio aumentó en 37% en Milán y en 154% en Roma, en comparación con el mismo mes de 2021.Problemas de los ciclistasAl mismo tiempo, los usuarios de bicis, cada vez más numerosos, se enfrentan con muchos problemas. En varias ciudades hay pocos carriles y pocos lugares donde aparcar. Además, pasar en bicicleta por las calles llenas de coches en doble fila es toda una aventura.Si en las calles aumenta el número de los ciclistas y los problemas logísticos están sin resolver, la consecuencia natural es que crezca el número de los accidentes y, lamentablemente, el de las víctimas.Los datos preliminares recogidos por el Observatorio de Ciclistas, gestionado por la Asociación de Simpatizantes y Amigos de la Policía de Tráfico, son preocupantes. En 2021, en siniestros de tráfico, 180 ciclistas fallecieron en el acto, otros 54 en un mes después del accidente. Las regiones más peligrosas resultan Emilia Romaña, Lombardía y Véneto, que sumaron más del 40% del total, mientras el mes más nefasto fue agosto.A primera vista se podría pensar que el número de las víctimas va reduciéndose, porque en 2019 habían muerto 253 usuarios de bicicletas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el año pasado el tráfico fue menos intenso que en 2019, por las limitaciones anti-COVID. Además, en 2020 fueron impuestas nuevas reglas, las cuales debían garantizar a los ciclistas una mayor seguridad, pero, al parecer, no produjeron el efecto esperado.Para darse cuenta de la gravedad del problema, basta recordar que en 2021 en Italia los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.313 personas, con lo cual la cuota de los ciclistas fallecidos asciende a casi el 20% del total.De hecho, con un desarrollo insuficiente de las infraestructuras y las normas que se revelan poco eficaces, la elección de un medio de transporte, que debería ser más sano y ecológico respecto al coche, puede resultar fatal.

