Video: helicópteros rusos Ka-52 destruyen un convoy con equipos militares ucranianos

Video: helicópteros rusos Ka-52 destruyen un convoy con equipos militares ucranianos

El Ministerio de Defensa ruso ha mostrado cómo dos helicópteros Ka-52 Aligator destruyeron un convoy con equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 10.04.2022, Sputnik Mundo

En las imágenes se puede ver la carga de misiles aéreos no guiados C-8 de 80 milímetros. Luego se observa a dos Ka-52 volando a baja altura, disparando los misiles no guiados y un cañón de 30 milímetros contra el convoy que llevaba armamento y equipos militares para Ucrania.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio perpetrado por Kiev en la región de Donbás.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso aclaró en repetidas oportunidades que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana.

