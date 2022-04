https://mundo.sputniknews.com/20220410/jennifer-lopez-se-compromete-con-ben-affleck-por-segunda-vez-1124229260.html

JLo se compromete con Ben Affleck… por segunda vez

JLo se compromete con Ben Affleck… por segunda vez

A veces el arte imita a la vida real, pero otras veces la vida real supera con creces cualquier historia por más fantástica que sea. Y es que ningún culebrón... 10.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-10T03:10+0000

2022-04-10T03:10+0000

2022-04-10T03:10+0000

estilo de vida

👤 gente

jennifer lopez

ben affleck

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1124228524_866:62:2143:780_1920x0_80_0_0_9c52e1f898bfdc02b25429849c6ce22f.jpg

Tras muchos rumores en los que se especulaba que la pareja estaba lista para dar el siguiente paso y mudarse juntos, ha sido la propia diva del Bronx la que decidió confirmar la noticia a través de su boletín, On The JLo, el 8 de abril.En la publicación, compartió con sus seguidores un video en el que se ve un anillo de diamantes verdes y se muestra a JLo con lágrimas en los ojos. El inusual color del anillo se ha puesto de moda entre las famosas en los últimos años y es uno de los tipos más raros de diamantes.Aunque todavía no se conocen los detalles del nuevo anillo, es de suponer que superará a la joya anterior que le dio el actor y director en el 2002, la primera vez que esta pareja estuvo comprometida. En ese entonces, Affleck le compró un diamante rosado valorado en unos 2,5 millones de dólares.Este nuevo diamante sería el sexto anillo para la cantante, quien estuvo comprometida anteriormente con Ojani Noa, Cris Judd, Ben Affleck, Mark Anthony, Alex Rodriguez. Sin embargo, con solo tres de ellos llegó al altar.Lopez y Affleck oficializaron su relación en abril de 2021, poco después de que la cantante se separara de Alex Rodriguez, con quien se comprometió en septiembre de 2019. La reconciliación de la pareja tras más de una década separados sorprendió a los fans que siempre apoyaron su unión, bautizada cariñosamente Bennifer, y a aquellos que lo ven como una señal de amor verdadero.

https://mundo.sputniknews.com/20211215/ben-affleck-revela-por-que-no-queria-reavivar-su-romance-con-jlo-1119365816.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, jennifer lopez, ben affleck