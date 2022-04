https://mundo.sputniknews.com/20220410/iran-pide-a-eeuu-levantar-algunas-sanciones-para-llegar-a-un-acuerdo-nuclear-renovado-1124236355.html

Irán pide a EEUU levantar algunas sanciones para llegar a un acuerdo nuclear renovado

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha pedido al presidente de EEUU, Joe Biden, que levante algunas de las miles de sanciones... 10.04.2022, Sputnik Mundo

Según la Agencia de Noticias FARS, al comentar el estado de las conversaciones de Viena, el jefe de la diplomacia iraní sugirió que los negociadores estadounidenses han ofrecido declaraciones incoherentes y contradictorias, expresando a veces su interés en levantar unilateralmente las restricciones y también amenazando simultáneamente con imponer nuevas condiciones fuera del marco de las negociaciones."Muchas veces, cuando insistieron en las negociaciones, les dijimos que si realmente están actuando de buena fe, antes de cualquier acuerdo, presenten una o dos cuestiones tangibles, por ejemplo: liberar algunos de los activos de la República Islámica en bancos extranjeros. Si no exigimos ningún préstamo o crédito a EEUU, que se libere nuestro dinero", explicó Amir Abdollahian.La Fuerza Quds, la manzana de la discordia entre Irán y EEUUEl 9 de abril Irán incluyó en su lista negra a 24 funcionarios, en su mayoría exfuncionarios estadounidenses, por su presunto papel en la instauración de sanciones unilaterales y la retirada del acuerdo nuclear iraní en 2018, además del asesinato del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, Qasem Soleimani.La medida se produjo después de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara el 8 de abril que mantendría las sanciones contra la Fuerza Quds del CGRI.La disputa se produce tras el estancamiento de las negociaciones destinadas a restablecer el acuerdo nuclear, también conocido como Plan de Acción Integral Conjunto.El presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Mark Milley, había dicho en una audiencia del Congreso que "no apoyaba" que las Fuerzas Quds "fueran retiradas de la lista de organizaciones terroristas extranjeras" a la que fueron añadidas por la Administración Trump en 2019. A su vez, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, señaló que consideraba a la Fuerza Quds como "terroristas" y que no era "demasiado optimista" sobre las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán.El 9 de abril, en un acto celebrado por el 16 aniversario de la industria nuclear iraní, el presidente Ebrahim Raisi subrayó que la República Islámica nunca renunciaría a sus derechos legítimos a la actividad nuclear pacífica.Además, sostuvo que los adversarios de Irán saben perfectamente "que las armas nucleares no tienen cabida" en la doctrina de defensa de Irán, y que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha confirmado este hecho.El 9 de abril, los científicos mostraron nueve logros nucleares en las celebraciones por el Día Nacional de la Tecnología Nuclear de Irán: presentaron tres radiofármacos de creación nacional, la tecnología de plasma frío y la terapia de plasma para pacientes con cáncer, y cuatro proyectos separados en industria, láser, sistemas de control y fotografía.

