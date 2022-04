Argentina: el Gobierno ubica a Malvinas en el centro de la vida política nacional

https://mundo.sputniknews.com/20220409/argentina-el-gobierno-ubica-a-malvinas-en-el-centro-de-la-vida-politica-nacional-1124216667.html

A 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, el investigador argentino Sebastián Schulz dialogó con GPS Internacional para analizar la significación de... 09.04.2022, Sputnik Mundo

El pasado 2 de abril se cumplieron 40 años del inicio de la recuperación de las Islas Malvinas por Argentina. La dictadura militar instaurada en 1976 y comandada en ese momento por Leopoldo Fortunato Galtieri ya estaba en decadencia y, en ese contexto, los militares decidieron realizar la acción para recuperar las islas. A pesar de algunas excepciones puntuales, "hay una continuidad histórica de la política del Estado argentino por reclamar la soberanía de las Malvinas", indicó Schulz.En este sentido, "se denuncia la ocupación que ejerce Gran Bretaña sobre un territorio que es parte de la plataforma continental del país y que históricamente ha pertenecido a la República Argentina", sostuvo. La política del actual Gobierno al respecto "tiene que ver con volver a traer la memoria histórica sobre Malvinas y reponer la idea de que son parte inalienable del territorio argentino", aseveró. Asimismo, "Fernández dio señales de que el Gobierno considera a Malvinas como una cuestión regional", añadió.La multipolaridad le otorga a Argentina mayor poder negociadorHay dos acontecimientos clave para entender el conflicto en la actualidad. Por un lado, la salida de Gran Bretaña de Europa significó la derrota de los sectores globalistas y el fortalecimiento de los neoconservadores, "estos últimos aliados a la corona y apoyados en la política colonial", indicó. Por otro lado, "vemos una fragmentación de la OTAN a nivel internacional, lo cual abre condiciones para que Argentina, junto con la compañía de China y Rusia, avance hacia la soberanía mayor en las islas", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista peruano Carlos Bedoya, con quien dialogamos sobre la intensificación de las protestas contra el Gobierno de Pedro Castillo.¿Se acerca el fin del Gobierno de Castillo en Perú?El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, afirmó que no descarta la posibilidad de que el Gobierno del presidente, Pedro Castillo, esté atravesando por sus últimos días. Con respecto a un eventual proceso de vacancia contra el presidente, "no sé si de vacancia u otro escenario que la gente en la calle pudiera propiciar una renuncia", indicó Bedoya. En lo referente al grado de inestabilidad institucional, "desde el año 2016 en Perú no se puede armar un Gobierno estable", lamentó el analista.A su vez, "existe una crisis de régimen político que no permite armar Gobierno", indicó. En este sentido, "desde el momento en que Pablo Kuczynski le gana a Keiko Fujimori, deberíamos haber tenido un presidente y tuvimos cinco", explicó. Por su parte, la fuerte oposición de los sectores de derecha hacia Castillo y "el accionar completamente errático del presidente en el marco de la inflación y la suba de los combustibles, ha generado un desborde y convulsión social en el país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó el abordaje sobre diferentes perspectivas teóricas para el análisis del sistema internacional contemporáneo.Festival inclusivoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Andrea Fantoni, quien directora en gestión de espectáculos y contenidos del Auditorio Nacional del SODRE. Con ella dialogamos sobre "Festival Sin Límites", el primer festival internacional de artes escénicas inclusivas en Uruguay. El mismo es realizado por el SODRE en cooperación con EUNIC (Fondo de Espacios Europeos de la Cultura) y se realizará del 18 al 24 de abril de 2022.

