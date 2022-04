https://mundo.sputniknews.com/20220408/rusia-abre-causa-penal-para-investigar-noticia-falsa-tras-ataque-de-kiev-contra-kramatorsk-1124189150.html

Rusia abre causa penal para investigar noticia falsa tras ataque de Kiev contra Kramatorsk

Rusia abre causa penal para investigar noticia falsa tras ataque de Kiev contra Kramatorsk

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal para investigar la divulgación premeditada de noticias falsas sobre las acciones de... 08.04.2022

Horas antes, el portavoz de las milicias de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, informó de unas 30 personas que murieron y otras 100 que habían resultado heridas por un ataque con misiles contra una estación ferroviaria de la ciudad de Kramatorsk en la RPD, perpetrada por las tropas de Ucrania.Se precisa que fue abierto un expediente "contra el comandante de la brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras personas no identificadas", por "abusos contra la población civil" así como "por el uso en un conflicto armado de medios y métodos prohibidos por un tratado internacional firmado por Rusia".El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró previamente que Moscú no tiene nada que ver con el ataque.Según el ente castrense, los misiles Tochka-U, fragmentos de los cuales fueron hallados cerca de la estación, solo los utiliza Ucrania, y el ataque fue lanzado por las tropas ucranianas desde la localidad de Dobropolie, ubicada a 45 kilómetros al suroeste de Kramatorsk.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El pasado 29 de marzo, al término de las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul, el Ministerio de Defensa de Rusia reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".

