¿Qué hace la Fundación Bill y Melinda Gates en Uruguay?

¿Qué hace la Fundación Bill y Melinda Gates en Uruguay?

Bill Gates, el magnate cofundador de Microsoft, escribió en su libro Cómo evitar un desastre climático —publicado en febrero de 2021— qué se necesita para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático: cambiar el consumo de carne animal por el de carne sintética."Creo que todos los países ricos deberían pasar a consumir carne de vacuno 100% sintética. Uno puede acostumbrarse a la diferencia de sabor, y la afirmación es que con el tiempo le darán un sabor aún mejor. Con el tiempo, esa prima verde es lo suficientemente modesta como para poder cambiar el [comportamiento de] la gente o utilizar la regulación para cambiar totalmente la demanda", opinó Gates.Respuesta ganaderaLas declaraciones de Gates causaron serias molestias entre los productores cárnicos sudamericanos, quienes aseguran que la sustentabilidad de la producción ganadera en los distintos países de la región se basa en la alimentación natural del ganado: pasturas de praderas naturales."Las afirmaciones del señor Bill Gates fueron muy desafortunadas", dijo a la prensa local Carlos María Uriarte, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (2020-2021)."Nos gustaría mucho que el señor Gates nos visitara y viera cómo produce el Uruguay antes de emitir ese tipo de comentarios. Estamos convencidos de que producimos un producto confiable y cuidadoso con el medio ambiente", agregó en aquella oportunidad.La opinión de Gates también mereció críticas del ministro de Agricultura y Ganadería del Paraguay, Moisés Bertoni, quien aseguró que, "la ganadería que se desarrolla en Paraguay y Mercosur [Mercado Común del Sur], desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, es totalmente equilibrada".El tema de la carne sintética no le es ajeno a Uruguay, donde la polémica se instaló en los últimos meses y llegó al Parlamento, que aprobó un artículo en la Ley de Presupuesto que prohíbe usar de forma comercial nombres como "carne sintética".Invitación al UruguayTal fue la polémica a principios de 2021, que el Gobierno uruguayo invitó al magnate de Microsoft a visitar el Uruguay y ver con sus propios ojos cómo se desarrolla la actividad ganadera en el país.Finalmente, Gates no llegó a Uruguay, pero envió una comitiva en su representación de parte de la Fundación Bill y Melinda Gates, que preside junto a su exesposa.Según el comunicado ministerial, la reunión contó con la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Mattos; el subsecretario Juan Ignacio Buffa; el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Bonica, junto a los representantes de la Fundación Bill y Melinda Gates, encabezados por su director, Samuel Thevasagayam y su representante Rubén Echeverría.Por su parte, el representante técnico de la Fundación Bill y Melinda Gates, Rubén Echeverría, destacó las prácticas en cuanto a ganadería sostenible del país y sus procesos de investigación que podrían extrapolarse a otras experiencias en el mundo."Es una visita de aprendizaje de la Fundación, que trabaja enfocada en África y en Asia, de poder ver otras experiencias muy buenas como la de Uruguay en ganadería sostenible, ver las prácticas que Uruguay ha hecho, qué políticas ha tomado desde hace muchos años, no desde ahora", precisó Echeverría.

