https://mundo.sputniknews.com/20220408/pan-denuncia-a-sheinbaum-por-mitin-para-revocacion-de-mandato--video-1124202989.html

PAN denuncia a Sheinbaum por mitin para revocación de mandato | Video

PAN denuncia a Sheinbaum por mitin para revocación de mandato | Video

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras considerar que violó la ley... 08.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-08T21:15+0000

2022-04-08T21:15+0000

2022-04-08T21:15+0000

américa latina

enrique peña nieto

felipe calderón

ciudad de méxico

partido acción nacional (pan)

instituto nacional electoral (ine)

iberdrola

claudia sheinbaum

revocación de mandato

reforma eléctrica de amlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1124200723_0:0:1345:756_1920x0_80_0_0_14b98281c2562ca8f6268f2f2d0705cb.jpg

Los opositores presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que Sheinbaum encabezara un mitin en el Monumento a la Revolución de la capital del país promovido como una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica, pero donde la mandataria local también llamó a participar en la consulta de revocación.El diputado Héctor Saúl Téllez consideró que Sheinbaum y otros servidores públicos participaron en un carnaval de violaciones a la ley electoral y la constitución por hacer campaña en favor de la revocación de mandato, cuya ley reserva la facultad de divulgarla al Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la imparcialidad del proceso."Claudia Sheinbaum violó la ley general en materia de delitos electorales y debe ser investigada, no más impunidad, no más justicia selectiva", aseveró la legisladora Mariana Gómez del Campo, también del blanquiazul, durante el anuncio de la denuncia."A la jefa de gobierno se le olvidó que parte de su trabajo es hacer cumplir la ley, si ella no la cumple ¿cómo espera terminar con la incidencia delictiva?", añadió la parlamentaria.Durante el mitin, en el que participaron funcionarios federales como el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la jefa de gobierno llamó a participar en la revocación de mandato y desafió al Instituto Nacional Electoral (INE)."Quiero hablar de algo más, aunque se molesten los consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque no podemos olvidar que el desmantelamiento de la industria eléctrica y de la industria petrolera se dio con el fortalecimiento del autoritarismo y la antidemocracia, ¿cómo llegó Salinas al poder? Con fraude", sostuvo en la concentración del miércoles 6 de abril.La revocación de mandato es un instrumento que pudo evitar que presidentes como Felipe Calderón trabajara con la empresa energética Iberdrola tras favorecerla durante su sexenio, aseveró Sheinbaum."A algunos consejeros del INE les decimos desde aquí que no tienen autoridad moral", dio tras aseverar que no sancionaron los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para que legisladores aprobaran en 2013 la reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que avalaba la explotación del petróleo mexicano por firmas extranjeras."Piensan que la democracia es de ellos, pero no, la democracia es la soberanía del pueblo para elegir a sus gobernantes y para vigilarlos, no toleran la consulta popular", reclamó la mandataria local durante la concentración de simpatizantes de la reforma eléctrica que ahora impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220407/abarrotan-las-calles-de-la-cdmx-en-apoyo-a-la-reforma-energetica-de-amlo--videos-1124105628.html

https://mundo.sputniknews.com/20220408/ine-advierte-a-amlo-la-consulta-de-revocacion-podria-ser-anulada-por-injerencia-del-gobierno-1124161252.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enrique peña nieto, felipe calderón, ciudad de méxico, partido acción nacional (pan), instituto nacional electoral (ine), iberdrola, claudia sheinbaum, revocación de mandato, reforma eléctrica de amlo, méxico