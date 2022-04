https://mundo.sputniknews.com/20220408/mexico-saca-las-garras-para-controlar-su-litio-analiza-reformar-la-ley-minera-1124178416.html

México saca las garras para controlar su litio: analiza reformar la ley minera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, analiza la posibilidad de enviar una reforma a la ley minera para garantizar que el litio sea de la... 08.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

política

andrés manuel lópez obrador

litio

reforma eléctrica de amlo

Durante la conferencia matutina del 8 de abril, el mandatario mexicano celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el avala a la Ley de la Industria Eléctrica, lo que permitiría aprobar la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados, la cual incluye un apartado sobre la explotación de litio.En este sentido, López Obrador indicó que está analizando la posibilidad de enviar una nueva iniciativa de reforma, pero a la ley minera con el único fin de que se garantice que el litio sea de los mexicanos."De todas maneras no van a poder disponer del litio porque de eso no se habla, pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico", advirtió.Al respecto, el presidente mexicano señaló que con el aval que obtuvieron del Máximo Tribunal tienen "la protección básica que nos importaba", por lo que pidió no hacerse ilusiones y creer que "el litio va a seguir en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico".Por ello, Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores a no "traicionar" a los mexicanos y garantizar que los recursos naturales de la nación sean para la población."Si se llevar a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera, que no necesita de dos terceras partes, es mayoría simple, y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos", insistió el titular del Poder Ejecutivo.

méxico

méxico, política, andrés manuel lópez obrador, litio, reforma eléctrica de amlo