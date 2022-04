https://mundo.sputniknews.com/20220408/los-analistas-y-un-diputado-de-nicaragua-senalan-obsolescencia-de-la-onu-tras-suspension-de-rusia-1124204930.html

Los analistas y un diputado de Nicaragua señalan obsolescencia de la ONU tras suspensión de Rusia

MANAGUA (Sputnik) — La suspensión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos (DDHH) de la ONU fue criticada por especialistas en Relaciones Internacionales y... 08.04.2022, Sputnik Mundo

"La ONU es una organización obsoleta, porque se debería realizar una investigación independiente [sobre la crisis de Ucrania] sin embargo la Organización de Naciones Unidas actualmente sirve a determinados intereses económicos y políticos, porque aunque después se realice una investigación independiente [sobre las denuncias de DDHH] no se va a restaurar la posición de Rusia del Consejo", declaró a Sputnik la analista internacional del Centro Nacional de Estudios Internacionales (CREI), Andrea Michelle Pérez.Pérez declaró que la suspensión de Rusia demuestra que la ONU sólo responde a los intereses de las potencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que se evidenció al rechazar la petición de Moscú para realizar una investigación imparcial sobre lo que ocurrió en Bucha (Ucrania), mientras siguen aconteciendo asesinatos de civiles que no respaldan a Kiev.Para el diputado Adolfo Pastrán, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), es lamentable que la ONU en vez de propiciar la paz y solucionar el conflicto por la vía negociada "se haya dejado arrastrar por Estados Unidos y la Unión Europea" y hayan excluido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, una nación que siempre ha respetado a la ONU y el derecho internacional."Esto nos pone ya en otro mundo diferente, en donde dos bloques quieren someter al resto de naciones. Pero si uno observa la votación a favor, en contra y las abstenciones vemos un mundo dividido", manifestó el parlamentario en declaraciones a Sputnik.Agregó que la ONU necesita de una "profunda revisión" o plantear una "nueva organización" que represente un verdadero mundo multipolar "no un imperio con un grupo de aliados tratando de imponerse sobre otros".El especialista en Relaciones Internacionales Oscar Gómez Balmaceda dijo a Sputnik, que el respaldo deliberado de la ONU a las acciones dirigidas por los Estados Unidos en el conflicto Rusia-Ucrania, la hace responsable de las víctimas en este y otros conflictos bélicos desencadenados por Occidente."El papel de la ONU ha sido trágico y simplemente de un panfleto que emite resoluciones de manera protocolaria, pero sin tener una acción contundente ante las acciones de Estados Unidos, está claro que hay un apoyo a este Gobierno por parte de la ONU [que] es totalmente criticable, ya que un organismo que presume ser velador de los derechos humanos respaldó un mandato que fue responsable de la muerte de tantas personas", expresó.Recordó que Estados Unidos ha intervenido militarmente a más de 67 países desde su guerra de independencia en 1775.También llamó la atención sobre la presión mediática que está viviendo Rusia, con la llamada “propaganda de guerra”, la cual ha sido perfeccionada a través de las fake news y la información sesgada, sumada a los teatros habituales de operaciones militares ‎‎(aire, tierra, mar, espacio y teatro cibernético): el cerebro ‎humano, que se está conduciendo para entender a la ONU desde un papel “idealista” en el mundo.“Hoy en día la propaganda de guerra se concibe como un acto de ilusionismo, su objetivo es conmover a la gente para distraer su atención y esconderle ‎lo que no debe ver, el público juzga lo que ve a través de la información previamente, de esa manera, sin recurrir a la mentira propiamente dicha, ‎se logra engañar a la opinión pública”, agregó.La Asamblea General de la ONU aprobó el 7 de abril de abril suspender a Rusia del Consejo de DDHH con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.Estados Unidos y sus aliados impulsaron la medida en relación con las supuestas atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, que Rusia califica de "montaje escenificado".

