La lucha de los habitantes de playa Bacocho contra la 'tulumnización' de Puerto Escondido

"Cuida la madre Tierra", se lee desde lo alto en playa Bacocho, a lado de una señal de SOS puesta por los activistas que frenaron, temporalmente, la...

El pasado 28 de marzo la empresa Own M茅xico pretend铆a iniciar las labores de construcci贸n de un complejo residencial llamado Oxean, un edificio de 12 pisos en la superficie y dos estacionamientos subterr谩neos, y cuyos departamentos ya se anuncian en internet con ofertas iniciales de 253.000 d贸laresLa obra se levantar铆a en una zona con certificaci贸n de playa limpia donde activistas ayudan a las tortugas a desovar y despu茅s a llegar al mar. Los opositores al proyecto de Own M茅xico, en su mayor铆a habitantes de la zona, montaron un campamento que oblig贸 a frenar las obras y a que el Gobierno del municipio de San Pedro Mixtepec estableciera una veda de 26 d铆as para analizar los permisos de construcci贸n."Este puerto se ha caracterizado por ser un lugar donde vienen personas de todo el mundo justamente porque vienen buscando esta tranquilidad. Vienen huyendo de Tulum, vienen huyendo de Canc煤n. Aqu铆 se junta la gente de todos lados", comenta en entrevista para Sputnik una activista que pidi贸 mantener el anonimato y que forma parte del colectivo SOS Puerto, organizaci贸n que convoc贸 a la protesta.El auge inmobiliario en OaxacaEsta situaci贸n no es un hecho aislado, muchos la consideran una consecuencia de un fen贸meno que se ha visto en los 煤ltimos a帽os en Oaxaca y sus playas, debido a su atractivo tur铆stico por su amplia oferta cultural. Ahora se consideran como 谩reas potenciales para el desarrollo inmobiliario.Este hecho incluso ha sido reconocido desde a帽os por las propias autoridades estatales, como el gobernador Alejandro Murat, quien indic贸 durante la inauguraci贸n del XLVII Congreso Nacional de la Asociaci贸n Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), realizado a finales de 2018, que el 17% de los ingresos del estado provienen del sector inmobiliario.El propio Gobierno federal promueve esta tendencia con la construcci贸n del Corredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec, el cual conectar谩 Coatazcoalcos, en Veracruz, con Salina Cruz, en Oaxaca, como una forma de promover el turismo y la inversi贸n en la regi贸n. A pesar de que dicha megaobra a煤n no se inaugura, la tendencia a visitar y vivir en Oaxaca crece a帽o a a帽o. De acuerdo con un reporte de la inmobiliaria Lamudi, este estado aument贸 el 49% en su demanda inmobiliaria en el primer cuatrimestre de 2021 en comparaci贸n con el mismo periodo de 2020, siendo la oferta residencial (47,7%) la m谩s alta.En este sentido, Puerto Escondido se ha posicionado como uno de los sitios predilectos, raz贸n por la cual la revista Time la coloc贸 en el quinto lugar de su lista Rising Design Destination superada por sitios donde ya hay una amplia industria tur铆stica e inmobiliaria desarrollada como Canc煤n y Tulum.Otras zonas como Zipolite o Mazunte tambi茅n han reportado un incremento en la demanda de casas, lo que se ha traducido en aumento de precios en las rentas para los pobladores, como asegur贸 el activista e impulsor del tumin en Oaxaca, Marco Turra, para Sputnik.La 'tulumnizaci贸n' de playa BacochoLa activista de SOS Puerto es consciente de que este fen贸meno no parar谩 y promover谩 el desarrollo inmobiliario y econ贸mico de Puerto Escondido; sin embargo, en el SOS Puerto consideran que esto puede darse de una forma que no se da帽e al ambiente, sobre todo que no rompa con el ritmo de vida de quienes habitan en Playa Bacocho e inicie la transici贸n hacia un nuevo Canc煤n y Tulum.La organizaci贸n SOS Puerto junto con integrantes de Vive Mar, encargada de la protecci贸n de tortugas en la zona, lograron frenar la construcci贸n de complejo Oxean, la cual incluso ya ten铆a los camiones listos para iniciar las obras autorizadas con permisos municipales durante la administraci贸n anterior a cargo de Freddy Gil Pineda.Tras las protestas, el expresidente municipal aclar贸 que la autorizaci贸n se hizo con base en los reglamentos aplicables y porque no se demostr贸 que se trate de una zona protegida."Tenemos pruebas de que las tortugas que est谩n protegidas bajo la norma 059-SEMARNAT y que se encuentran en peligro cr铆tico de extinci贸n han desovado en esta parte del proyecto", asegura en conversaci贸n con Sputnik Cinthia Venzor, coordinadora de voluntarios de Vive Mar.Venzor advierte que el proyecto busca cambiar el uso de suelo de la zona, lo cual afectar铆a directamente las cuencas hidrol贸gicas que abastecen de agua a Puerto Escondido, precisamente para suministrar el l铆quido a los 200 ba帽os que se pretenden construir en el inmueble.Adem谩s, de finalizarse el proyecto, Bacocho podr铆a perder su certificaci贸n de playas limpias NMX-AA-120-SCFI-2016, la cual "incluye medidas ambientales para la protecci贸n al ambiente en las playas tur铆sticas de M茅xico", de acuerdo con la Comisi贸n Nacional del Agua.Seg煤n las activistas, en la zona est谩n prohibidas las construcciones de m谩s de tres pisos y se permite solo con una estructura que no afecte la vida de la flora y la fauna de la zona, lo cual no se lograr铆a con este proyecto que incluso contempla la colocaci贸n de grandes ventanales.En vilo el proyectoTras levantamiento de un campamento en la zona de construcci贸n con cerca de 200 personas, Own M茅xico se vio obligada a frenar las obras no sin antes amenazar a los activistas con una posible demanda.El mismo 29 de marzo se realiz贸 un primer encuentro de mediaci贸n entre los activistas y las autoridades del municipio de San Pedro Mixtepec. El resultado de la reuni贸n fue una suspensi贸n de construcci贸n de 26 d铆as a partir del 30 de marzo en lo que las autoridades revisan la documentaci贸n de la empresa.Sputnik solicit贸 una entrevista con las autoridades del ayuntamiento para conocer su posicionamiento, conocer el estado de la revisi贸n de papeles y verificar la documentaci贸n presentada por la empresa; no obstante, hasta el cierre de esta nota no ha habido respuesta.A pesar de la veda, SOS Puerto y Vive Mar realizaron una nueva protesta este 6 de abril para exigir la suspensi贸n de la obra o, en su caso, analizar otra propuesta que sea mucho m谩s amigable con el medio ambiente y los pobladores de la zona."Al final, sabemos que es desarrollo y que Puerto Escondido se va a desarrollar claramente, pero queremos empezar a hacerlo, a presionar a las autoridades para que se haga de una manera correcta, consciente y ordenada", concluye la integrante de SOS Puerto.

