Hoteles de lujo y universidades: latinoamericanos eligen sus búnkers para Catar 2022

"A mí realmente lo que me interesa es que estemos en un lugar y podamos entrenar y dormir en el mismo lugar. No agarrar un colectivo, ir y volver. Todo ese trayecto no me convence. No me importa si está diez puntos u ocho puntos el lugar para dormir, no me preocupa. Sé que al final será un buen lugar, pero sí lo que me preocupa es el tema del desplazamiento", sostuvo el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, a medios argentinos.