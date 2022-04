https://mundo.sputniknews.com/20220408/espana-cifra-en-110000-los-refugiados-llegados-desde-ucrania-1124194097.html

España cifra en 110.000 los refugiados llegados desde Ucrania

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifró en 110.000 las personas refugiadas llegadas desde Ucrania tras el inicio de la intervención... 08.04.2022, Sputnik Mundo

En una breve declaración ante los medios, Sánchez valoró el trabajo de las instituciones españolas y de distintas organizaciones no gubernamentales para facilitar la acogida de ciudadanos ucranianos, en lo que calificó como un ejemplo de "solidaridad"."Estamos dando ejemplo de colaboración, cooperación y coordinación institucional, siendo eco de esa corriente y demanda de solidaridad del conjunto de la ciudadanía barcelonesa, catalana y española con los refugiados y refugiadas de Ucrania", afirmó.En ese sentido, insistió en que España prestará a los ciudadanos ucranianos "toda la protección posible para que, aun no pudiendo llegar a ese máximo deseable, al menos se sientan como en casa".El mandatario español aprovechó la ocasión para volver a condenar las acciones militares de Rusia en Ucrania, afirmando que se tratan no solo de un ataque a dicho país sino de un intento de poner en jaque "los derechos humanos, la democracia, la libertad y la paz" en toda Europa.

