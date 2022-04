https://mundo.sputniknews.com/20220408/el-metodo-sakuma-y-su-sorprendente-propuesta-para-adelgazar-1124199537.html

El método Sakuma y su sorprendente propuesta para adelgazar

Recomendado por súpermodelos y artistas, lo denominan "El Marie Kondo del fitness". Pero su efectividad implica algo más que pocos minutos diarios para estar en forma. Un entrenador explica cómo funciona.

¿Cómo es el método Sakuma, que promete adelgazar con 5 minutos de ejercicio diario? Recomendado por súpermodelos y artistas, lo denominan "El Marie Kondo del fitness". Pero su efectividad implica algo más que pocos minutos diarios para estar en forma. Un entrenador explica cómo funciona.

Kenichi Sakuma es un entrenador japonés que revolucionó el mundo del fitness con sus rutinas de entrenamiento, populares a través de recomendaciones de celebridades. Lo llaman "El Marie Kondo del fitness" por su efectividad, con referencia a la japonesa creadora de métodos para ordenar la casa en pocos minutos.El uruguayo Líber Mesa, entrenador personal y docente especializado en diferentes áreas vinculadas al trabajo físico y el primer atleta fitness uruguayo de categoría olímpica internacional, explicó cuáles son las bases de este método y cómo se trabaja el cuerpo."El fundamento es que si uno trabaja y tiene buen tono en esa musculatura, con solo cinco minutos de ejercicio de esos grupos musculares, ya mejorando la postura y tonificando todos esos músculos, por una cuestión metabólica el cuerpo va a funcionar mejor. Y por ende, va a quemar tejido graso", agregó el entrenador uruguayo.Sakuma no solo propone los cinco minutos de ejercicio; también plantea un régimen alimenticio que, entre otras cosas, se basa en comer tres veces al día o no tomar alcohol. A su vez, si gustas de comer algo dulce, propone dividir la ingesta en dos para hacer dos veces la digestión y aumentar así el gasto energético."El concepto de que poco tiempo de trabajo de forma contínua durante todos los días nos va a dar más resultados que un trabajo mas largo (...) es un concepto nuevo. Que en cinco o 10 minutos todos los días podés lograr el mismo resultado, es una verdad a medias", indicó Mesa."No son solo cinco minutos, no es tan sencillo. Tienes que hacer una entrada en calor, y a algunas personas les va a costar más que a otras", agregó el entrenador.A su vez, "se deben entender los procesos" del cuerpo y del organismo a la hora de realizar dietas o actividades físicas para bajar de peso, pues, según el entrenador, la efectividad es diferente en cada persona.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

