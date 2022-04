https://mundo.sputniknews.com/20220408/colombia-y-la-extradicion-del-narco-otoniel-a-eeuu-como-un-ocultamiento-de-la-verdad-1124198534.html

Colombia y la extradición del narco Otoniel a EEUU como un "ocultamiento de la verdad"

Iván Duque firmó la orden contra el líder del Clan del Golfo, uno de los mayores criminales nacionales, y surgen críticas por la acción del Estado. En otro orden, miles de puertorriqueños continúan sin electricidad luego del gran apagón del miércoles 6. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Colombia y la extradición del narco Otoniel a EEUU como "un ocultamiento de la verdad" Iván Duque firmó la orden contra el líder del Clan del Golfo, uno de los mayores criminales nacionales, y surgen críticas internas por la acción del Estado. En otro orden, miles de puertorriqueños continúan sin electricidad luego del gran apagón del miércoles 6. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El mandatario colombiano destacó el avance en la extradición al país norteamericano de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", detenido en octubre de 2021.Duque definió al líder del Clan del Golfo como "el peor narcotraficante y criminal de la historia reciente del país". Y resaltó que "las instituciones nacionales muestran su fortaleza y su contundencia".Sin embargo, más de 30 organizaciones sociales pidieron en una carta abierta al mandatario detener la extradición. El texto señala: "no hemos aprendido del pasado. A la sociedad se le oculta la verdad real y procesal y unos pocos se benefician de la verdad en EEUU".El motivo es que entienden la salida del criminal a EEUU como una afrenta contra la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia. Este tribunal fue creado luego de los Acuerdos de Paz de 2016 firmados entre el Estado colombiano y la exguerrilla FARC.Otro punto a considerar, indicó el entrevistado, es que el histórico líder narco "venía aportando testimonios a la JEP". El partido político Comunes (exFARC) apuntó que "no se hace Justicia" con esta decisión del Gobierno."Este proceso fue obstruido varias veces por la fuerza pública, se interrumpían audiencias. Esto [la decisión de la extradición] se toma como un ocultamiento de la verdad", apuntó Rueda Navarro.El periodista asimismo brindó detalles sobre el perfil delictivo de Otoniel y su ascenso durante décadas para controlar la subregión de Urabá, clave para el narcotráfico con EEUU y el Caribe.En tanto, la ONG Consejo Noruego para los Refugiados, NRC, alertó que 274.000 personas fueron afectadas por la violencia en el país en solo dos meses.Por otra parte, el periodista repasó cómo recrudeció la violencia en la nación luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016, en particular durante la gestión del Gobierno hoy saliente de Duque.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones del gran apagón en Puerto Rico del miércoles 6. Para ello, conversamos con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (Utier).Además, Rusia abrió una causa penal para investigar noticia falsa tras el ataque de Ucrania contra una estación de Kramatorsk (República Popular de Donetsk) que dejó decenas de muertos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

