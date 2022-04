https://mundo.sputniknews.com/20220408/china-se-opone-a-la-politizacion-del-tema-de-derechos-humanos-1124179206.html

China se opone a la politización del tema de derechos humanos

PEKÍN (Sputnik) — China insiste en la necesidad de evitar la politización del tema de los derechos humanos, declaró en una rueda de prensa el portavoz del... 08.04.2022, Sputnik Mundo

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el 7 de abril suspender a Rusia del Consejo de DDHH del organismo con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.El portavoz subrayó que China siempre defiende la protección de los derechos humanos mediante un diálogo constructivo y una cooperación basada en la igualdad y el respeto mutuo.Según el diplomático, "el proceso de preparación de la correspondiente resolución no fue abierto ni transparente, no se llevaron a cabo consultas con todos los Estados miembros, tampoco hubo un intercambio amplio de opiniones, como suele ocurrir"."Ese enfoque solo agravará la división entre los países miembros, aumentará las contradicciones entre las partes y atizará al fuego", resaltó el representante de la Cancillería rusa, agregando que eso no contribuiría a apaciguar el conflicto y entorpecería las negociaciones de paz.Zhao Lijian denunció además que lo ocurrido "creará un nuevo precedente peligroso, aumentará aún más la confrontación, afectará el sistema de gestión de la ONU y provocará graves consecuencias".Estados Unidos y sus aliados impulsaron la expulsión de Rusia del organismo de la ONU debido a las supuestas atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, que Rusia califica de "montaje" y "provocación".

