Alianza ruso-china atormenta a Occidente

Alianza ruso-china atormenta a Occidente

Se trata de una alianza cada vez más firme. La expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos expone la traición de Argentina, que a su vez entierra su... 08.04.2022

china

rusia

ucrania

occidente

armamento

argentina

onu

Alianza ruso-china atormenta a Occidente

Occidente empuja a China y Rusia a una mayor alianzaMientras el llamado "Occidente colectivo" intenta asfixiar a Rusia con más y más sanciones, castigándola por su operación en Ucrania para desmilitarizarla y desnazificarla, hay países influyentes que se mantienen neutrales en este asunto, como India y China.La reunión que celebraron el pasado 4 de febrero en Pekín los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, mostró con elocuencia la firme intención de ambos países de seguir forjando la asociación estratégica que los une."Un fantasma persigue a Occidente: el fantasma de una alianza chino-rusa, real o imaginaria", opinó el doctor de la Universidad de Stanford e investigador jefe del Instituto de Estudios Estadounidenses de Shanghai, Yu Bin, en un artículo publicado en la revista especializada Russia in Global Affairs (Rusia en Asuntos Globales).Occidente invade de armas a Ucrania y exhibe las lágrimas de cocodrilo por la "guerra"Las lágrimas de cocodrilo. Son las que se les salen a los llamados 'líderes' occidentales, quienes, además de ejercer como portavoces del régimen de Kiev, se muestran 'extremadamente preocupados' por un conflicto bélico que, no sólo lo generaron ellos mismos –al imponer en Ucrania un Gobierno de corte nazi a través de un golpe de Estado–, sino que también lo están alimentando.Entre quienes exhiben diariamente sus falsas lágrimas se encuentra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien acaba de augurar que los enfrentamientos militares en Ucrania van a durar. "Esta guerra desgraciadamente no se detendrá en los próximos días", señaló el mandatario galo, sin decir ni una sóla palabra de que su país es uno de los grandes promotores de que el conflicto continúe y sea cada vez más agudo, al enviar armas al régimen de Volodímir Zelenski.Argentina entierra su soberanía política al darle la espalda a Rusia en la ONUEl voto de Buenos Aires a favor de expulsar a Moscú del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una contundente muestra de que, al contraer la mayor deuda en la historia del FMI, la nación suramericana no sólo se despidió de su bienestar económico, sino también de su soberanía en campos como la política exterior.Lo dijo a Sputnik el Dr. Juan Martín Grillo, especialista argentino en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, al insistir en que la votación en la ONU constituyó un "insulto al espíritu de la Carta" de este organismo multilateral, al "espíritu de los Derechos Humanos" y al "espíritu del Estado de derecho", donde los intentos de responsabilizar a Rusia de presuntas atrocidades en Ucrania como las en la ciudad de Bucha violan "un principio inalienable, impostergable e indiscutible del Derecho, que es el principio de inocencia".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

china

ucrania

occidente

argentina

2022

Noticias

