https://mundo.sputniknews.com/20220407/secretario-de-la-alba-la-suspension-de-rusia-muestra-la-crisis-del-sistema-multilateral-1124144981.html

Secretario de la ALBA: la suspensión de Rusia muestra la crisis del sistema multilateral

Secretario de la ALBA: la suspensión de Rusia muestra la crisis del sistema multilateral

CARACAS (Sputnik) — La suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) demuestra la crisis del sistema... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T19:45+0000

2022-04-07T19:45+0000

2022-04-07T19:45+0000

américa latina

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

alba

onu

sacha llorenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106834/16/1068341652_0:13:2992:1696_1920x0_80_0_0_e91f0e374c1aa0e8ccb4d0a1dc77eead.jpg

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó suspender a Rusia del Consejo de DDHH del organismo con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.Estados Unidos y sus aliados impulsaron la medida en relación con las supuestas atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, que Rusia califica de "montaje escenificado".El 3 de abril las autoridades ucranianas y los medios de comunicación difundieron un video filmado en la ciudad de Bucha situada al noroeste de Kiev, en el cual a lo largo de una carretera aparecen cadáveres de presuntas víctimas.No obstante, el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó estudiar el video, pues dijo se trata de una falsificación y un montaje para "tergiversar la imagen de los militares rusos".El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la supuesta agresión por parte de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra Putin.Del 24 de febrero al 3 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.430 civiles y dejaron heridos a otros 2.097, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU.

https://mundo.sputniknews.com/20220407/el-kremlin-lamenta-la-suspension-de-rusia-del-consejo-de-ddhh-de-la-onu-1124139942.html

https://mundo.sputniknews.com/20220406/bucha-un-nuevo-montaje-un-viejo-guion-1124081227.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, alba, onu, sacha llorenti