¿Por qué el descubrimiento de yacimientos de petróleo en Namibia ilusiona a Argentina?

Hace más de 250 millones de años todos los continentes estaban unidos en uno solo, conocido como Pangea. Naturalmente, en esos tiempos los territorios de los actuales América del Sur y África estaban mucho más cerca que hoy.Por este motivo y pese a que hay 7.000 kilómetros de distancia entre ambos continentes, los geólogos confían en que en aguas a 1.500 metros de profundidad pueden prevalecer yacimientos de similar potencial a los encontrados en Namibia en enero de 2022.Bajo esa premisa, la Secretaría de Energía de Argentina anunció el primer pozo exploratorio de aguas profundas en la Cuenca Argentina Norte, a 100 kilómetros de la costa marplatense.Bajo el nombre de "Argerich" trabajarán en el proyecto la petrolera estatal argentina YPF, y las privadas Equinor y Shell, que esperan comenzar las perforaciones en el primer semestre de 2023.Si las estimaciones son ciertas, el petróleo acumulado representaría alrededor de 100.000 millones de dólares. Eso si es que no hay más yacimientos similares, algo que se espera.Según la cartera, la explotación de este recurso exigiría la creación de puestos de trabajo tanto directos como indirectos, una activación de toda la cadena productiva en la costa bonaerense y un desarrollo económico así como una mejora en el abastecimiento energético.Asimismo, de acuerdo a las autoridades, las actividades turísticas y la pesca no se verán comprometidas, así como el cuidado medioambiental."Tenemos una gran oportunidad de afirmar la soberanía energética, generar empleo de calidad y conseguir divisas que no podemos desaprovechar", dijo el secretario de la cartera Darío Martínez.Si bien las autoridades intentan ser cautas en sus expectativas, de confirmarse la presencia de hidrocarburos se generarían las divisas que la economía argentina necesita.

