Mercenario danés se sincera sobre los asesinatos de prisioneros rusos en Ucrania

Mercenario danés se sincera sobre los asesinatos de prisioneros rusos en Ucrania

Los combatientes ucranianos matan en masa a los soldados rusos capturados, asegura un mercenario danés al servicio de Kiev. 07.04.2022

Jonas —como se hace llamar para ocultar su verdadera identidad— viajó voluntariamente a Ucrania para luchar del lado de los ucranianos en el conflicto armado con Rusia. No obstante, ahí se encontró con que sus compañeros en armas asesinaban a los soldados rusos hechos prisioneros. El mercenario afirma haber hablado con varios de los soldados prisioneros cuando aún estaban vivos. En particular, recuerda a un joven soldado ruso de 18 años con quien logró hablar, "pero a la mañana siguiente lo enterraron", dice Jonas.Desde el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia y el inicio de la operación de desnazificación en Ucrania, han sido numerosos los casos registrados de masacre de prisioneros de guerra rusos por parte de las tropas al servicio de Kiev.Unas de las primeras imágenes que dieron la vuelta al mundo muestran cómo combatientes al servicio de Ucrania, que en el mismo video afirmaban ser georgianos, masacran a varios soldados rusos capturados.Las víctimas, quienes estaban con las manos atadas a la espalda y estaban tirados al suelo, eran prisioneros de guerra rusos y ya no presentaban ningún peligro para los ucranianos.Estos escalofriantes sucesos están en línea con las polémicas declaraciones de Mamuka Mamulashvili, líder de la Legión Georgiana que combate al servicio de Kiev. Mamulashvili confesó que las fuerzas a su cargo no tomarán prisioneros rusos.Mientras, varios analistas internacionales, entre ellos el español Julián Jiménez, han denunciado que estas "inhumanas torturas" no sean objeto de una investigación internacional. De acuerdo con Jiménez, la explicación radica en que esos sucesos van en contra de la retórica de Occidente, al que no le interesa que "Ucrania pase como el malo".Lo que es más, la propia oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha calificado estas acciones como "crimen de guerra".Por su parte, desde el Ministerio de Defensa de Rusia afirman que los neonazis ucranianos que torturan a los prisioneros rusos serán identificados y pagarán por sus crímenes de guerra. Por el contrario, aquellos soldados que decidan bajar las armas "serán tratados con respeto y regresarán con sus familiares".

