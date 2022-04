"Mentirosos": la respuesta de AMLO a senadores de EEUU que criticaron su Gobierno

"Yo no tengo ninguna vinculación, más que de respeto, con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Fiscalía. No, ahora hay un auténtico estado de Derecho, no hay un estado chueco. A mí me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible porque la justicia debe ser pronta y expedita, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos", precisó López Obrador.