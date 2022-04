https://mundo.sputniknews.com/20220407/la-empresa-matriz-de-facebook-analiza-introducir-su-propia-criptomoneda-el-zuck-bucks-1124108941.html

Libra y Diem han sido algunos de los nombres de los proyectos de criptoactivos de la empresa de Mark Zuckerberg que, por una razón u otra, han sido... 07.04.2022, Sputnik Mundo

Un nuevo informe del Financial Times reveló que la empresa matriz de Facebook e Instagram está estudiando incluir una nueva moneda virtual para el universo de Meta.El singular nombre, Zuck Bucks, fue concebido aparentemente por el propio fundador, presidente y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en una clara alusión a su nombre. El medio sí ha aclarado que es "poco probable" que sea una criptomoneda.La corporación Roblox ha tenido grandes ganancias vendiendo Robux, por lo que Financial Times señala que Meta podría intentar hacer lo mismo.Este no sería el único criptoactivo en el que está interesado Meta. La compañía de Zuckerberg también ha hablado de incursionar en el mundo de los NFT, tanto como garante como una galería para estos productos.Asimismo, la empresa está explorando el uso de "tokens sociales" o "tokens de reputación", que "podrían emitirse como recompensa por contribuciones significativas en grupos de Facebook, por ejemplo", señala FT. Además de analizar la factibilidad de implementar soluciones financieras cercanas al blockchain, la compañía también está buscando ofrecer servicios financieros tradicionales.Por el momento, Meta no ha confirmado esta información.

