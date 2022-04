https://mundo.sputniknews.com/20220407/hallazgo-inedito-detectan-plastico-en-sangre-humana-1124145844.html

Hallazgo inédito: detectan plástico en sangre humana

Hallazgo inédito: detectan plástico en sangre humana

Un estudio confirmó partículas de PET, polietileno y poliestireno que llegan al organismo a través de la ingesta o el aire. Se investigarán sus daños en la salud.

Se analizaron muestras de sangre de 22 personas adultas sanas. En 17 hallaron partículas de plástico, la mitad de ellas tenía el denominado PET, utilizado en las botellas de refrescos.En tanto, un tercio de las personas tenían poliestireno en su sangre, material utilizado para el empaque de alimentos. Y un cuarto del total de muestras de sangre registraron polietileno, utilizado para fabricar las bolsas de nylon.Si bien se sospechaba sobre esta posibilidad —existe el caso de animales marinos intoxicados con plástico— hasta el momento no había una confirmación científica sobre el tema en humanos.Para entender mejor la implicancia de este estudio para el mundo científico y el trabajo en torno a la salud humana, consultamos a la argentina Rocío Pazos, Doctora en Ciencias Naturales y Licenciada en Biología de la Universidad de La Plata.¿Cómo llegan esas partículas de polímero al cuerpo humano? "Estiman que una de las principales vías tendrían que haber sido a través de la ingestión de este tipo de productos que utilizan estos polímeros", respondió la entrevistada."También puede ser (...) a través de la inhalación de diferentes partículas que en este caso son micro plásticos o nano plásticos, para que puedan ser inhaladas y llegar al organismo", agregó la científica argentina.Hasta el momento no está claro el daño que puede generar el material en humanos. "Esta es la gran pregunta o puerta que se abre", indicó la experta. A partir de esta investigación realizada en Países Bajos, se puede comenzar a profundizar en este aspecto."Lo que se sabe [sobre efectos en la salud] es sobre estudios realizados en organismos acuáticos. Hay distintas respuestas inflamatorias en el sistema digestivo y el sistema nervioso. Y además distintas respuestas de lo que se conoce como estrés oxidativo en las células", indicó Pazos.Respecto a dimensiones, las partículas de polímero detectadas en la sangre de las personas estudiadas, si bien no se sabe su tamaño exacto, se estima que miden entre 500 y 700 nanómetros, equivalente a 0.0007 milímetros.Algo muy pequeño, pero que, según explicaba Pazos, cuanto menor es el tamaño del nano o micro plástico, se cree que mayor es el efecto que puede generar en la salud humana. Pues a menor tamaño puede llegar a tener mayor contacto con las células que componen un organismo.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

