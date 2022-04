'Guerra del Agua': cuando hace 22 años despertaron los leones de Cochabamba en Bolivia

https://mundo.sputniknews.com/20220407/guerra-del-agua-cuando-hace-22-anos-despertaron-los-leones-de-cochabamba-en-bolivia-1124158383.html

'Guerra del Agua': cuando hace 22 a帽os despertaron los leones de Cochabamba en Bolivia

'Guerra del Agua': cuando hace 22 a帽os despertaron los leones de Cochabamba en Bolivia

En 2000 la poblaci贸n de Cochabamba se levant贸 contra el Gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), las fuerzas de seguridad y la transnacional inglesa Bechtel... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T23:52+0000

2022-04-07T23:52+0000

2022-04-07T23:52+0000

am茅rica latina

bolivia

cochabamba

hugo banzer

manfred reyes villa

privatizaci贸n

protestas

馃挰 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1124158986_0:0:2002:1126_1920x0_80_0_0_cb16e162ab440e76bb6747da48f67405.jpg

En los primeros d铆as de abril del a帽o 2000 los cochabambinos se enfrentaron a los privatizadores del servicio de agua potable: el presidente Hugo Banzer, el alcalde Manfred Reyes Villa y la transnacional Aguas del Tunari. Marcelo Delgadillo, uno de los l铆deres de aquella gesta, cont贸 a Sputnik c贸mo fueron esos d铆as y qu茅 legado qued贸 para el pueblo boliviano tras las movilizaciones.Todo comenz贸 en octubre de 1999, cuando el Congreso de la Rep煤blica aprob贸 la ley 2029, que bajo el t铆tulo de Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario daba luz verde a la privatizaci贸n de las aguas de todo el pa铆s.En ese momento, Delgadillo y otras personas m谩s comenzaron a alertar a la poblaci贸n sobre los peligros de esta ley. Pero nadie les dio atenci贸n en ese momento.De inmediato se benefici贸 de la concesi贸n la empresa Bechtel, "una multinacional inglesa, a la cual se le concesion贸 todo el servicio de agua potable y alcantarillado, todos los recursos h铆dricos no solamente de la ciudad, sino de toda la regi贸n metropolitana y rural, m谩s los valles centrales, valles de Sacaba y el valle Bajo" del departamento.Con esos y otros datos recopilados por la organizaci贸n en la cual participaba Delgadillo, se acercaron a varios sectores sociales. Los 煤nicos que los escucharon fueron los regantes.Privatizaci贸n del agua de riego en CochabambaDos d茅cadas atr谩s, alrededor de la ciudad de Cochabamba hab铆a varias comunidades campesinas que produc铆an alimentos. Estaban organizados como "regantes" para repartirse equitativamente las aguas que transitaban por los canales de riego. Para 2022, la mancha urbana creci贸 tanto que no quedan cultivos de alimentos alrededor.Hasta ese momento, los regantes y sus abuelos hasta donde ten铆an memoria hab铆an utilizado las aguas de r铆os y monta帽as de forma gratuita. No iban a tolerar que se les cobre un impuesto por tocar un recurso tan esencial como el aire.Los regantes constitu铆an "una organizaci贸n muy grande en Cochabamba. Tambi茅n logramos socializar con comit茅s de cooperativas de agua", que eran sistemas de agua construidos por los vecinos ante la ausencia estatal.En Cochabamba, "el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) cubr铆a solamente el 50% del agua potable y alcantarillado. En la mitad de la ciudad, toda la zona sur sobre todo, los mismos vecinos hab铆an hecho sus propios sistemas, que se abastec铆an a trav茅s de pozos y tanques elevados", relat贸 Delgadillo.Ya era diciembre de 1999: "Algunas personas no eran muy cr茅dulas, sobre todo porque en Cochabamba ten铆a un dominio total de la situaci贸n pol铆tica Nueva Fuerza Republicana (NFR), el partido del alcalde Manfred Reyes Villa".Pero en enero de 2000 lleg贸 la primera factura de Aguas del Tunari, empresa formada por Bechtel "y cinco empresas peque帽as de Bolivia, a las cuales les dieron el 5% de las acciones, para que no digan que era algo totalmente extrnajero". Delgadillo cont贸 que llegaron las facturas hasta con un 400% de aumento.Algunas facturas de agua llegaron por sumas de 20 d贸lares, lo cual era una cantidad extremadamente alta, considerando que en esa 茅poca los salarios rondaban los 100 d贸lares mensuales.Y record贸 que a 茅l lo hab铆an delegado para que dirigiera el cabildo. "No se pensaba que iba a haber mucha poblaci贸n. Muchos l铆deres y dirigentes connotados no quer铆an ir, salvo los regantes". En esa ocasi贸n, 30.000 personas llenaron la plaza principal.En ese momento se pidi贸 que se revirtiese la concesi贸n a Aguas del Tunari, que se cambiase la ley 2029 y que se declarase "traidores de la patria" a todas las autoridades que hab铆an firmado la privatizaci贸n.Al cabildo le siguieron dos semanas de protestas que fueron reprimidas por la Polic铆a, hasta que el Gobierno de Banzer accedi贸 a que se revisen los documentos observados por la poblaci贸n.Entonces se conform贸 la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, encargada de organizar todas las movilizaciones y actividades: "Comenzamos a hacer cursillos, debates, reuniones, bajar la informaci贸n que se ten铆a", dijo Delgadillo. En ese momento, todas las organizaciones sociales se sumaron a la protesta.Se hizo un segundo cabildo en febrero, "que fue totalmente masivo". Y en marzo, despu茅s del Carnaval, se realiz贸 el tercer encuentro: "Se decidi贸 ir a la huelga general y al bloqueo total del departamento hasta que se vaya Aguas de Tunari, se revise esa ley que daba legalidad a los contratos, y hasta que no renuncien ciertas autoridades del Gobierno central".Las 煤ltimas represiones de BanzerEl general Hugo Banzer lleg贸 al poder en 1971 mediante un golpe de Estado. Fue dictador hasta 1978, cuando una movilizaci贸n popular lo sac贸 del poder. En 1997 volvi贸 a la presidencia, esa vez con vestimenta de civil y la mayor铆a de votos para su partido, Acci贸n Democr谩tica Nacionalista. Abdic贸 en agosto de 2001 para fallecer en 2002.A principios de 2000, su Gobierno respondi贸 con represi贸n a la poblaci贸n y persecuci贸n a los l铆deres de la protesta, quienes fueron capturados y enviados a una c谩rcel de Pando. Al d铆a siguiente, la movilizaci贸n en defensa del agua se hizo a煤n m谩s fuerte en esta ciudad, que en ese momento ten铆a 700.000 habitantes.El 8 de abril de 2020, Banzer firm贸 el decreto que declaraba el estado de excepci贸n en Cochabamba. "Pretend铆a apresar a todos los dirigentes y personas que est谩bamos comprometidas con el cabildo. Se llevaron a alguna gente presa en el estado de sitio, pero no dur贸 m谩s que una semana, porque todos se volcaron totalmente a las calles, cercaron el aeropuerto, hubo enfrentamientos".Qued贸 registrado en video que la Polic铆a dispar贸 a las y los manifestantes. Uno de ellos termin贸 con la vida de V铆ctor Hugo Daza, de 17 a帽os. "Ha habido muchos heridos de bala [121, seg煤n datos oficiales]. Todo el departamento estaba bloqueado", cont贸 Delgadillo.Delgadillo hubiera preferido que en el departamento se hiciera una cooperativa de agua. En cambio, la concesi贸n volvi贸 a manos de la Alcald铆a, "lo cual es un gran error, porque la Alcald铆a permiti贸 esta privatizaci贸n".Tambi茅n observ贸 que los sucesivos Gobiernos desde entonces "no trabajaron en dotar de una infraestructura de agua ni de alcantarillado ni saneamiento ambiental", destac贸 Delgadillo, quien es arquitecto.De esta experiencia, 驴qued贸 alguna memoria en el pueblo boliviano? "Creo que la experiencia de la coordinadora nos ense帽贸 que, al ver la necesidad, la poblaci贸n se autoorganiza, se autoconvoca y se mueve", asegur贸 Delgadillo.

https://mundo.sputniknews.com/20190809/la-guerra-del-agua-1088327456.html

https://mundo.sputniknews.com/20220401/chile-inicia-alegatos-orales-en-juicio-contra-bolivia-por-uso-de-aguas-de-rio-silala-1123891001.html

https://mundo.sputniknews.com/20220223/crisis-hidrica-en-chile-el-pais-donde-el-agua-no-es-publica-sino-un-derecho-privado-1122138706.html

bolivia

cochabamba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sebasti谩n Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebasti谩n Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sebasti谩n Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, cochabamba, hugo banzer, manfred reyes villa, privatizaci贸n, protestas, 馃挰 entrevistas