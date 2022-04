https://mundo.sputniknews.com/20220407/ex-concejala-colombiana-denuncia-explotacion-sexual-de-menores-en-cartagena-de-indias-1124105149.html

Exconcejala colombiana denuncia explotación sexual de menores en Cartagena de Indias

BOGOTÁ (Sputnik) — La exconcejala de Bogotá y defensora de los derechos humanos, Nelly Mosquera, denunció el miércoles que menores de edad están siendo... 07.04.2022, Sputnik Mundo

"En Cartagena utilizan catálogos digitalizados para ofrecer a menores de edad. La explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes no es un juego. ¡Cuidemos a nuestra niñez!", escribió la ex consejala en su cuenta de Twitter.En un video difundido por la funcionaria se muestra cómo vendedores estarían utilizando catálogos con imágenes para explotar sexualmente a menoresDe acuerdo con la denuncia, las víctimas serían menores entre los 14 y 16 años de edad que son ofrecidas por hombres y mujeres que se hacen pasar por guías turísticos y masajistas."En Cartagena, los sitios donde se está presentando este fenómeno son la Torre del Reloj y las playas, sobre todo cuando entramos en época de vacaciones", manifestó Mosquera en declaraciones recogidas por el periódico El Universal.En el video se puede ver como un hombre pregunta: "¿Dónde me consigo una niña?" y un sujeto responde: "Tiene que irse para playa Hollywood, la última playa, donde usted puede escoger. Se le tiene, se le busca con catálogo y todo".Por su parte, la Policía Nacional informó que busca desarticular estas redes de explotación utilizando agentes encubiertos.

