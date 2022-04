https://mundo.sputniknews.com/20220407/estas-son-las-marcas-de-leche-en-polvo-vendidas-en-mexico-que-danan-la-salud-y-el-medioambiente-1124099956.html

Estas son las marcas de leche en polvo vendidas en México que dañan la salud y el medioambiente

Estas son las marcas de leche en polvo vendidas en México que dañan la salud y el medioambiente

En la edición de abril 200 de la Revista del Consumidor, la dependencia analizó 18 productos de esta naturaleza disponibles en el mercado para evaluar su contenido de proteínas, vitaminas, grasas, minerales, carbohidratos, ingredientes lácteos, probióticos y prebióticos y calidad sanitaria, entre otros factores.Entre los productos observados por la dependencia federal figuran 16 con base en leche de baca y dos sustentados en leche de cabra.Los productos estudiados son Similac, SMA Gold, Alfa Pro, Frisolac, Hipp orgánico, Holle orgánica, Infacare, Enfamil, Natubaby, Nidal, Novamil, Nan, Novamil AC, NutriBaby, Well Beginnings, Nutrilon, Kabrita y Holle orgánica de cabra.Estos productos buscan tener los nutrientes necesarios para apoyar el desarrollo de bebés que no pueden ser amamantados, recordó Profeco."Para seleccionar el tipo de fórmula se debe analizar la situación particular del bebé y así ofrecerle un alimento acorde a su salud y con base en las recomendaciones de su médico, ya que cada fórmula tiene una composición y características específicas", subrayó la defensora del consumidor.El producto mejor evaluado en proteína fue Holle Orgánica, pues contiene 0,59 gramos por cada onza, sin embargo el medio kilo tiene un costo de 439 pesos (alrededor de 22 dólares), frente a otras ofertas en torno a los 100 y 200 pesos (entre cinco y 10 dólares).La fórmula más cara resultó ser Hipp orgánico, pues un envase de 600 gramos cuesta 598 pesos mexicanos (cerca de 30 dólares), mientras que el más barato cuesta tan solo 74 pesos (unos 3,7 dólares).Varios de estos productos, advirtió Profeco, contienen aceite de palma, y la dependencia revisó que el etiquetado no incluyera información falsa, indicaciones para preparar la fórmula con agua hervida, el intervalo de edad adecuado para su consumo y un llamado a evitar calentar la solución en horno de microondas.Profeco recordó que la norma obliga a estos productos a subrayar de manera clara que no superan los beneficios que produce la lactancia para los recién nacidos.Riesgos ambientales y en la salud del aceite de palmaLos productos revisados por PROFECO con aceite de palma son: El cultivo de aceite de palma a gran escala, recordó la PROFECO, tiene afectaciones significativas en el medio ambiente pues en países como Indonesia y Malasia ha provocado la destrucción de bosques tropicales y, por lo tanto, ha puesto en peligro a orangutanes, gibones, tigres de Sumatra, elefantes, tapires y rinocerontes.Además, este alimento no es muy benéfico para la salud porque pierde antioxidantes y su consumo excesivo puede aumentar el colesterol.

