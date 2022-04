https://mundo.sputniknews.com/20220407/embajador-de-rusia-en-eeuu-la-retorica-de-kiev-hace-dudar-de-su-compromiso-con-el-dialogo-1124106197.html

Embajador de Rusia en EEUU: la retórica de Kiev hace dudar de su compromiso con el diálogo

Embajador de Rusia en EEUU: la retórica de Kiev hace dudar de su compromiso con el diálogo

Con su campaña desinformativa, las autoridades de Ucrania buscan "hacerse la víctima" y desacreditar a Rusia. Al mismo tiempo, Kiev no está interesado en... 07.04.2022, Sputnik Mundo

Según el diplomático, Kiev publica cada vez más "acusaciones infundadas acerca de las supuestas atrocidades y crímenes de guerra por parte del Ejército de Rusia". Sin embargo, la retórica de Ucrania no tiene por objeto cuidar de los civiles ucranianos. En lugar de esto, Ucrania busca desacreditar a Rusia y "hacerse la víctima".Antónov recuerda la reacción de algunos países a los recientes acontecimientos en Bucha, a las afueras de Kiev. Varios Estados acusaron a los militares rusos de la masacre sin iniciar una investigación. Tampoco tomaron en cuenta las numerosas pruebas de que era un montaje.En particular, el 31 de marzo, el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, anunció en un video la salida de las tropas rusas sin mencionar ni mostrar la presencia de los supuestos cadáveres de civiles tirados en las calles, recuerda el embajador ruso.Antónov añade que Rusia tiene pruebas de que el régimen de Kiev está preparando montajes similares en la región de Járkov. El embajador señala que dichos montajes coinciden con el presunto compromiso de Ucrania de confirmar su estatus no nuclear y neutral, "algo muy importante para todos los países", lo que hace dudar de la sinceridad de Kiev de "buscar una solución diplomática a la crisis".

