El ministro de Comercio Exterior de Ecuador descarta acuerdo comercial con Rusia

"No debemos hacerlo. Eso se cayó ya, pero un acuerdo comercial hubiese sido tremendamente importante para nosotros, pero no lo vamos a hacer porque no vamos a poner a ningún valor por debajo de los temas comerciales. No podemos avanzar con un acuerdo comercial en esas condiciones", afirmó Prado en una presentación ante empresarios de la Cámara Española de Comercio, en Quito.