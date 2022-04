https://mundo.sputniknews.com/20220407/el-gobierno-ruso-asevera-que-consigue-resistir-las-sanciones-de-occidente-1124119352.html

El Gobierno ruso asevera que consigue resistir las sanciones de Occidente

El Gobierno ruso asevera que consigue resistir las sanciones de Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia consigue resistir el efecto negativo de las sanciones que Occidente ha impuesto para destruir la economía rusa, aseguró el primer... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T12:15+0000

2022-04-07T12:15+0000

2022-04-07T13:28+0000

economía

rusia

sanciones

occidente

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1092707585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b56790a50b51708508b9da9231a184ee.jpg

El jefe del Gabinete destacó que las nuevas sanciones "tienen una envergadura sin precedentes, su número supera a las restricciones impuestas a cualquier otro país, en total ya son más de 6.000"."Se trata de sanciones individuales y sectoriales contra el Estado, pero lo más importante consiste en que van dirigidas contra todos los ciudadanos", enfatizó el funcionario.En opinión de Mishustin, el objetivo de las restricciones de los países hostiles a Rusia consistía, ente todo, en generar el pánico y atacar a los habitantes.Mishustin recordó que "el sistema financiero fue el primero en recibir un golpe", y en ese momento "a los países hostiles no se les ocurrió nada mejor" que retornar a los métodos "utilizados por los piratas", ya que, al congelar los activos rusos, "en realidad atracaron al país".El primer ministro denunció además la presión política que ejerce Occidente sobre las empresas globales, las cuales ya invirtieron miles de millones de dólares en proyectos rusos, así como su tiempo y su esfuerzo.Según Mishustin, actualmente se interrumpen las cadenas logísticas, se limita el suministro de importaciones de alta tecnología, y además se detuvieron los vuelos a los países hostiles, acompañado de un intento de privar a las aerolíneas rusas de aviones. La exportación de productos rusos a muchos países también sufre limitaciones.El primer ministro aseguró que su Gobierno sigue un plan de cinco puntos que permite hacer frente a las sanciones, en el cual la tarea primordial consiste en garantizar una labor sin interrupciones de todas las empresas nacionales."En segundo lugar hay que ampliar la libertad de las inversiones nacionales dentro del país, la prioridad número tres consiste en apoyar a los más vulnerables", precisó, agregando que en cuarto lugar su Gobierno persigue el objetivo de evitar la escasez en las tiendas, y en quinto lugar figuran las ayudas a los sectores de la economía que más lo necesitan.Según el jefe del Gabinete, para el país la tarea primordial cosiste en garantizar el trabajo estable de las empresas, a través de nuevas cadenas productivas, que no dependan de las empresas que abandonaron del mercado ruso, y asegurando que se sigan pagando los salarios.Mishustin instó a las compañías que se van de Rusia a permitir que sus plantas sigan trabajando, para que sus trabajadores sigan ganando sus sueldos.Las sanciones, como constató Mishustin, no pasaron por alto la esfera de la cultura, pues se hicieron llamados a los artistas para que abandonaran su idioma, su herencia espiritual, su fe."Pero no se detuvieron allí. Comenzaron a cambiar el nombre de los cuadros. Cancelaron la enseñanza de la literatura rusa en las universidades. Insultaron y sacaron de las competiciones a los atletas, organizaron un acoso a los participantes de los Juegos Paralímpicos", recordó.Mishustin aseveró que las sanciones actuales contra Rusia superan las que existían "en los años más oscuros de la guerra fría".Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.

https://mundo.sputniknews.com/20220224/el-presidente-de-eeuu-autoriza-nuevas-sanciones-y-restricciones-a-las-exportaciones-a-rusia-1122222000.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/lavrov-kiev-cambio-las-clausulas-de-su-acuerdo-de-paz-presentado-en-estambul-1124116652.html

https://mundo.sputniknews.com/20220407/embajador-sanciones-de-eeuu-contra-bancos-rusos-son-un-golpe-a-ciudadanos-comunes-1124107906.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, sanciones, occidente, operación militar especial de rusia en ucrania, europa