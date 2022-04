https://mundo.sputniknews.com/20220407/el-g7-llama-a-rusia-a-cumplir-de-inmediato-el-fallo-de-la-cij-sobre-ucrania-1124124654.html

El G7 llama a Rusia a cumplir de inmediato el fallo de la CIJ sobre Ucrania

LONDRES (Sputnik) — Los ministros de Exteriores de los países miembros del Grupo de los Siete (G7) instaron a Rusia a cumplir de inmediato la decisión de la... 07.04.2022, Sputnik Mundo

El 16 de marzo la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU, dictaminó que Rusia debe detener la operación militar en Ucrania. Moscú afirmó que no puede tomar en consideración la decisión correspondiente, alegando que la CIJ sufrió una "presión sin precedentes" por parte de Kiev y Occidente.Los diplomáticos del G7, además, instan a Rusia a retirar por completo sus fuerzas y equipos militares de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.La nota indica que los ministros de Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, el Reino Unido y Japón) y el jefe de la diplomacia europea condenaron enérgicamente "las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas en Bucha y otras ciudades ucranianas".Los participantes de la reunión reafirmaron su apoyo a Ucrania y expresaron su disposición a seguir suministrando ayuda, en particular financiera y militar, para ayudar a Ucrania a defenderse de "la agresión rusa" y reconstruir su territorio.Los ministros recalcaron que los responsables de las atrocidades en Ucrania, incluidos "los ataques contra civiles y la destrucción de infraestructura civil", tendrán que rendir cuentas.En este contexto, los ministros señalaron que ya llegó el momento para "suspender a Rusia como miembro en el Consejo de Derechos Humanos".El comunicado, además, advierte a Rusia "de cualquier amenaza o uso de armas químicas, biológicas o nucleares" e indica que en caso contrario Moscú podría hacer frente a graves consecuencias.El Grupo de los Siete expresó su profunda preocupación por "la toma de control forzosa" por parte de Rusia de las centrales nucleares ucranianas y otras "acciones violentas" relacionadas con estas instalaciones, algo que, según los ministros, aumenta el riesgo de un accidente nuclear y por lo tanto amenaza la seguridad de toda la población ucraniana.Las sanciones impuestas a Rusia en relación con la situación en Ucrania, según el comunicado, conllevaron importantes costes para la economía rusa, y su efecto no hará más que intensificarse en el futuro.El G7 agradeció a los países vecinos de Ucrania, en particular Moldavia, su solidaridad y humanidad a la hora de acoger a los refugiados ucranianos y a los nacionales de terceros países afectados por el conflicto.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El ente castrense niega su implicación en la muerte de civiles en Ucrania.En cuanto a Bucha, localidad ucraniana en las afueras de Kiev desde donde después de la retirada de las tropas rusas se han publicado numerosas imágenes de cámara y satélite que captan a civiles asesinados en las calles, Moscú insiste en que se trata de una "provocación" y "montaje", dirigidos a difamar al Ejército ruso.El Ministerio de Defensa asevera que mientras los militares rusos controlaban la urbe "ningún civil local sufrió agresión alguna".

