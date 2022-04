https://mundo.sputniknews.com/20220407/el-fiscal-general-venezuela-demostrara-que-no-hace-falta-que-la-cpi-investigue-1124155925.html

El fiscal general: Venezuela demostrará que no hace falta que la CPI investigue

El fiscal general: Venezuela demostrará que no hace falta que la CPI investigue

CARACAS (Sputnik) — En Venezuela se castigan las violaciones a los derechos humanos, por lo que este país demostrará que no hace falta que la Corte Penal... 07.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

corte penal internacional (cpi)

"En Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí en buena lid está haciendo el Ministerio Público y el sistema de justicia (…) No hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar", expresó Saab durante la presentación del informe anual de su gestión ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).Saab reiteró que el caso de Venezuela que lleva la CPI no debió pasar de la fase preliminar a la investigación.El fiscal indicó que durante los tres años que su país estuvo en la fase del examen preliminar nunca recibió la visita de los funcionarios de la CPI, hasta que ese organismo decidió pasar a la investigación.De igual manera, dijo que en reiteradas ocasiones invitó a la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, pero esta no visitó este país caribeño.Asimismo, El Ministerio Público venezolano detuvo a 663 funcionarios de seguridad del Estado por violaciones a los derechos humanos en más de cuatro años, informó Saab.Saab indicó que en su país se castigan las violaciones a los derechos humanos, por lo que dijo que no es necesaria la presencia de expertos de la Corte Penal Internacional (CPI).El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y el presidente Nicolás Maduro acordaron el pasado 31 de marzo abrir una oficina de ese organismo en Caracas.Ambas partes acordaron que los miembros del equipo de Khan podrán tener múltiples ingresos a Venezuela "sin tener que cumplir con la burocracia", para acceder de forma sencilla a la nación caribeña.El funcionario de la CPI aseguró que hubo un consenso en que la Fiscalía podrá trabajar con organizaciones internacionales y asociados, quienes contarán con el apoyo de las autoridades venezolanas, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Maduro y Khan firmaron en noviembre pasado un memorando de cuatro puntos, en los que acordaron: adoptar todas las medidas para asegurar la administración de justicia, y establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

venezuela

