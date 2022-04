https://mundo.sputniknews.com/20220407/dirigida-por-eeuu-ucrania-vuelve-a-torpedear-acuerdos-de-paz-con-rusia-1124143048.html

Dirigida por EEUU, Ucrania vuelve a torpedear acuerdos de paz con Rusia

Así lo constató el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Cancelación de la cultura rusa: invento de Occidente que maravillaría a Hitler. Altos funcionarios de EEUU... 07.04.2022, Sputnik Mundo

¿No quiere Ucrania firmar la paz con Rusia?Las autoridades de Ucrania hacen hasta lo imposible para obstaculizar la firma del acuerdo de paz con Rusia. Muestra de ello es el nuevo borrador presentado por Kiev a Moscú este miércoles, donde aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov."Ayer [miércoles] la parte ucraniana presentó al grupo de negociación su proyecto de acuerdo, que muestra un alejamiento de las cláusulas más importantes fijadas en la reunión de Estambul del 29 de marzo. Además, fijadas en el documento firmado por el jefe de la delegación ucraniana, Arajamia. Les recuerdo que en el documento de Estambul los ucranianos expresaron claramente que las garantías futuras de la seguridad de Ucrania no se aplican a Crimea y Sebastopol. En el mismo proyecto de ayer, esa declaración clara no aparece. En su lugar se proponen formulaciones imprecisas sobre algún tipo de control efectivo relacionado con la situación para el 23 de febrero", enfatizó Lavrov.Cancelación de la cultura rusa, un invento de Occidente que maravillaría a HitlerSi Adolf Hitler y su camarilla, a pesar de estar en el infierno, reciben las noticias actuales, sin duda, sienten un gran alivio. Y es que su obra está más viva que nunca en estos momentos, cuando Occidente desató una cacería contra los rusos, una campaña a la que envidiarían los protagonistas del Tercer Reich.Las autoridades de todos niveles de los países occidentales, no sólo no se sienten incómodos por sus políticas discriminatorias hacia las personas rusas, sino que parecen competir en quién va a llegar más lejos en este afán abiertamente racista y xenófobo.América Latina: ¿hacia una alianza militar propia?La presente inestabilidad internacional, cuyo gran artífice es la OTAN –una alianza militar occidental que está expandiendo sus tentáculos por todo el mundo–, plantea la necesidad de que América Latina cree su propio bloque militar, algo que contribuiría a la seguridad regional ante los desafíos externos, tanto como internos.Así opina el analista militar argentino Pedro Ezequiel Cersósimo, quien dijo a Sputnik que este paso permitiría "desactivar" las pretensiones de actores extrarregionales –casos como la usurpación británica de las Islas Malvinas– y ayudaría a un enfoque más constructivo respecto a las tensiones territoriales intrarregionales.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

