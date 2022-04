https://mundo.sputniknews.com/20220407/campana-en-brasil-lula-lidera-encuestas-bolsonaro-se-le-acerca-y-moro-se-bajo-1124146618.html

Campaña en Brasil: Lula lidera encuestas, Bolsonaro se le acerca y Moro se bajó

El exjuez de la causa 'Lava Jato' retiró su candidatura y esos votos se perfilan hacia el actual presidente, mientras Lula introduce el debate sobre el aborto en la campaña. En otro orden, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estas y más noticias en esta edición de 'En Órbita'.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) sigue liderando las encuestas de cara a las presidenciales de octubre, a pesar de que aún no confirmó su candidatura. El último sondeo del Instituto Ipespe le otorga 44% de las preferencias.El actual mandatario, Jair Bolsonaro (Partido Liberal) le sigue con 30% y tercero aparece el laborista Ciro Gomes con 9%.Una novedad de esta encuesta es que no contó con el exjuez Sérgio Moro, quien renunció a su candidatura. Por otro lado, revela un repunte en la intención de voto hacia Bolsonaro, quien pasó de 26% en marzo a un actual 30%.Augusto Ruas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas, dijo a En Órbita que la salida de Moro de la contienda influyó de forma positiva en la estrategia bolsonarista hacia la primera vuelta del mes de octubre.Por su parte, Lula criticó al actual jefe de Estado vía Twitter. El líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) expresó no tener ningún problema en concurrir a los debates de campaña. "Pero no sé si Bolsonaro lo hará o quizá inventará una excusa [para no acudir]", acotó.Ruas destacó los puntos que impulsan la candidatura de Lula, pero recalcó que la diferencia con Bolsonaro —en crecimiento en las encuestas— "es cada vez menor".A su criterio, el actual Gobierno enfrenta "problemas como la inflación, el desempleo y la gestión de la pandemia. Pero aún faltan muchos meses para poder cambiar el rumbo de la elección".Por otra parte, Lula instaló en el debate de campaña las desigualdades en la sociedad brasileña por el aborto ilegal. “Las mujeres pobres mueren intentando un aborto, pero la madame puede ir a hacérselo en París cuando debería ser una cuestión de salud pública", dijo.A criterio del analista, la posición del líder del PT sobre el tema podría impactar en el electorado y traducirse en la pérdida de apoyos en las urnas."El impacto [sobre el tema del aborto legal] es muy diverso. Por un lado es una señal clara para los votantes de izquierda. Pero por otro lado, Bolsonaro usará su campaña para atraer votos conservadores, especialmente a los más religiosos, quienes serán decisivos para la elección", analizó Ruas.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el avance en la petición de partidos políticos opositores de Perú por interpelar al primer ministro, Aníbal Torres, por las muertes durante las actuales protestas contra el Gobierno de Pedro Castillo.Por otra parte, analizamos la decisión de la Asamblea General de la ONU al votar la suspensión de Rusia del Consejo de DDHH por el conflicto en Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

