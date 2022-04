https://mundo.sputniknews.com/20220407/argentina-vive-en-la-hora-equivocada-y-eso-puede-traerle-problemas-1124130406.html

Argentina vive en la hora equivocada y eso puede traerle problemas

Argentina vive en la hora equivocada y eso puede traerle problemas

Un exvicepresidente argentino inició una cruzada para cambiar la hora de Argentina, que desde 1974 se ubica en el huso horario GMT-3 y no en el GMT-4, como... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T15:50+0000

2022-04-07T15:50+0000

2022-04-07T15:50+0000

américa latina

argentina

horario de verano

huso horario

julio cobos

💗 salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1092841019_0:253:2819:1839_1920x0_80_0_0_f03b660cbeb8d762a7a3495a6b08adaa.jpg

Argentina vive en una hora que no le corresponde y, para algunos, es momento de cambiarlo. Es que el huso horario utilizado desde hace décadas en el país sudamericano empieza a ser cuestionado por algunos sectores que proponen atrasar la hora para aprovechar mejor la luz solar y, de paso, generar efectos positivos en la salud.La medida fue propuesta inicialmente por el exvicepresidente argentino (2007-2011) y actual diputado por la provincia de Mendoza Julio Cobos, que considera que Argentina tiene un "desfasaje" entre el huso horario que utiliza en la actualidad (GMT-3) y el que le correspondería de acuerdo a su longitud en el mapa.El legislador apuntó que Argentina "se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al oeste de Greenwich" e incluso su zona cordillerana ingresa en la zona -5. Aun así, el país mantiene desde hace años el huso horario GMT-3, que en Sudamérica comparte con Uruguay y el este de Brasil.La zona -4, la que por su geografía le correspondería a Argentina, es compartida en la región por Paraguay, Bolivia, Venezuela, Chile y el oeste de Brasil.En su planteo, Cobos remarca lo perjudicial que puede llegar a ser el desfasaje entre la hora oficial y la hora que correspondería según las 'hora solar' en territorio argentino. Para comprenderlo, el legislador puso como ejemplo el horario de clases en instituciones educativas, ya que "la gran mayoría de los alumnos en Argentina comienzan su jornada en plena oscuridad, produciéndose un efecto negativo en su desempeño escolar".El legislador se valió en datos de un estudio del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) que advierte que las 8 de la mañana, hora a la que los niños suelen comenzar las clases, son en realidad las 6:30 hora solar, lo que durante gran parte del año es antes del amanecer. Algo similar sucede con los horarios de los comercios y la administración pública, que inician sus actividades aún con poca luz solar."Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar", advirtió el exvicepresidente.¿Por qué Argentina tiene el huso horario GMT-3?El tratamiento del proyecto puso sobre la mesa las razones por las que Argentina llegó a adoptarlo a pesar de no ser el que correspondería.Diego Golombek, biólogo argentino que participa de la discusión de la iniciativa en la Legislatura de Mendoza, recordó a través de Twitter que el sistema mundial de husos horarios se estableció en 1884, cuando la Conferencia Internacional del Meridiano colocó al Meridiano de Greenwich como la referencia para el resto de los horarios. Argentina, sin embargo, recién se unió al sistema en 1920 con el huso horario GMT -4, es decir, el que correspondía según su ubicación.En 1930, el país comenzó a cambiar su horario durante el verano, alegando que eso traía beneficios energéticos. Así, ante la llegada de la temporada calurosa los relojes se adelantaban una hora para coincidir con la franja -3.En 1974, sin embargo, Argentina decidió quedarse permanentemente en la franja -3 e incluso alternar con el -2 durante el verano.Para Golombek, al igual que para Cobos, que Argentina haya elegido estabilizarse en la franja -3 "es un equívoco que no se logra explicar claramente".Llegar a tener el horario GMT-2 en algunas ocasiones otorga a los argentinos la hora que deberían tener si el país estuviera en medio del Océano Atlántico, por ejemplo.

https://mundo.sputniknews.com/20220407/por-que-el-descubrimiento-de-yacimientos-de-petroleo-en-namibia-ilusiona-a-argentina-1124128667.html

https://mundo.sputniknews.com/20220331/las-razones-por-las-que-mexico-quiere-eliminar-el-horario-de-verano-1123856156.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, horario de verano, huso horario, julio cobos, 💗 salud, sociedad