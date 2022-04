https://mundo.sputniknews.com/20220407/argentina-busca-en-bolivia-el-gas-que-necesitara-durante-2022-1124157060.html

Argentina busca en Bolivia el gas que necesitará durante 2022

BUENOS AIRES (Sputnik) — En una visita relámpago a Buenos Aires, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció las palabras que aguardaba el Gobierno de... 07.04.2022, Sputnik Mundo

Desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, el mandatario boliviano aseguró durante una rueda de prensa que "cuando se trata de un hermano, se da lo que se tiene y no lo que sobra".Consultado al respecto, el presidente argentino no pudo dar detalles sobre precios y cantidades, pero sí aseguró que el país tendrá prioridad para importar más gas si Bolivia cuenta con excedentes que le permitan aumentar la producción de este combustible, tras la merma que se generó durante el Gobierno de facto que lideró Jeanine Áñez (2019-2020).El Ministerio de Economía informó después que Argentina recibirá este año 14 millones de metros cúbicos, como consta en la declaración conjunta suscrita por los dos dignatarios.PreciosEl suministro de Bolivia tendrá dos precios. Argentina abonará nueve dólares el millón de Unidad Térmica Británica (BTU, por su sigla en inglés), utilizada para medir el gas, para los primeros 10 millones de metros cúbicos que envíe el país andino. Los otros cuatro millones de metros cúbicos costarán el doble, a razón de 18 dólares por millón de BTU.Con este planteamiento, el Ejecutivo boliviano se comprometió a garantizar el suministro de gas en "volúmenes significativos para la presente gestión".Las empresas involucradas en el convenio, Integración Energética Argentina (Ieasa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desarrollarán herramientas específicas "que permitan conciliar saldos en beneficio de ambos países", según informó la cartera económica.Así, se estarán "priorizando en función de la disponibilidad volúmenes adicionales en el período de invierno" por medio de un nuevo régimen de entrega que establece el cese de derechos y obligaciones antes de la gestión 2025.En un último capítulo del acuerdo se decidió avanzar en las oportunidades de inversión para YPFB en Vaca Muerta, la reserva de hidrocarburos no convencionales localizada en la provincia de Neuquén (suroeste) que a nivel mundial constituye el segundo reservorio de gas y el cuarto de petróleo.Los dos Ejecutivos también suscribieron un memorándum de entendimiento para avanzar en la investigación científico-tecnológica en el área de recursos evaporíticos y de litio.Bolivia y Argentina quieren explorar los fines comerciales de litio, útil para la fabricación de coches eléctricos, a sabiendas de que son las naciones con mayor cantidad de reservas de este mineral en todo el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.Negociaciones pendientesEl contrato de gas entre Argentina y Bolivia debía ser renegociado desde diciembre pasado, cuando venció la quinta adenda al pacto original firmado en 2006 por los entonces presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Evo Morales (2006-2019).En diciembre de 2020 los equipos técnicos acordaron que Bolivia enviaría 14 millones de millones de metros cúbicos diarios durante el invierno del año pasado.Argentina pagó en 2021 unos ocho dólares en promedio por millón de BTU.El país recibió el año pasado 12,7 millones de metros cúbicos, lo que representa 14% menos que los volúmenes enviados en 2020, según datos aportados por la Secretaría de Energía.El 91% de las importaciones que hubo en 2021 desde Bolivia a Argentina fueron gas, por el que se pagó 963 millones de dólares, cuando el total de ventas llegó a 1.054 millones de dólares, informó la consultora ABECEB.El comercio entre ambos países fue deficitario para la nación sudamericana en 490 millones de dólares, puesto que las exportaciones alcanzaron los 564 millones de dólares.Las negociaciones entre Argentina y Bolivia involucran a Brasil. Arce reconoció que con ese país hubo un contrato firmado durante la gestión anterior que era "contrario a los intereses del pueblo boliviano".Así las cosas, el ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, viaja este 8 de abril a Sao Paulo, Brasil, donde se reunirá con su par de Minas y Energía, Bento Albuquerque y con el de Economía, Paulo Guedes.

