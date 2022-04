https://mundo.sputniknews.com/20220406/senado-de-argentina-analiza-creacion-de-fondo-con-activos-no-declarados-para-pagar-al-fmi-1124096984.html

Senado de Argentina analiza creación de fondo con activos no declarados para pagar al FMI

Senado de Argentina analiza creación de fondo con activos no declarados para pagar al FMI

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un plenario de comisiones del Senado de Argentina comenzó a debatir esta miércoles un proyecto de ley promovido por el oficialismo que... 06.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-06T21:15+0000

2022-04-06T21:15+0000

2022-04-06T21:15+0000

américa latina

argentina

fondo monetario internacional (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105746/18/1057461882_0:129:3500:2098_1920x0_80_0_0_d9c0db83c72def99cf70844c10063480.jpg

A la reunión informativa de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda fueron invitados algunos expositores para reflejar su opinión acerca de esta propuesta, que creará un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con activos en el exterior que no hayan sido declarados.La iniciativa sugiere que quienes hayan evadido su patrimonio ante el fisco argentino realicen "un aporte especial de emergencia", consistente en el 20% de su bienes no declarados, que deberán ser pagados en dólares.La alícuota subirá al 35% pasados los seis meses de la entrada en vigor de la normativa, mientras que si se inicia la fiscalización por parte del organismo recaudador, la tasa subirá al 50%."Se constituiría entonces un fondo destinado a resolver el problema creado por un aspecto de la política económica con la que se favorecieron los que utilizaron los fondos ingresados a la Argentina para fugar", señaló ante los legisladores el director del Banco público Nación, Guillermo Wierzba.El senador opositor Martín Lousteau, del bloque Juntos por el Cambio, cuestionó que el proyecto no se refiera "a la fuga sino a los bienes no declarados en el exterior", por lo que no buscaría "tratar de corregir la fuga de capitales"."¿No sería un acto de justicia que se amplíe este proyecto y se cobre a los bienes que no están declarados dentro del país?", sugirió su compañero Víctor Zimmerman.Hasta el 31 de diciembre de 2021, 417.507 millones de dólares se encontraban en el exterior o fuera del sistema financiero, de los cuales solo están declarados 69.000 millones, según cifras oficiales.El Frente de Todos sostiene que gran parte de los 44.500 millones contraídos por la gestión precedente del presidente Mauricio Macri (2015-2019) se fugó del país.El directorio del FMI ratificó el 25 de marzo la aprobación de un programa de Facilidades Extendidas con el Gobierno argentino de dos años y medio de duración para refinanciar el préstamo contraído por la gestión anterior.

https://mundo.sputniknews.com/20220404/argentina-finaliza-canje-de-deuda-bajo-ley-local-con-una-adhesion-del-9975-1123998635.html

https://mundo.sputniknews.com/20220405/dolarizacion-el-peor-remedio-para-una-crisis-1124034549.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, fondo monetario internacional (fmi)