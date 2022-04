Rusia y América Latina elaboran medidas para pasar a pagos en monedas nacionales

https://mundo.sputniknews.com/20220406/rusia-y-america-latina-elaboran-medidas-para-pasar-a-pagos-en-monedas-nacionales-1124053848.html

"El trabajo en esta dirección con nuestros socios regionales se ha realizado y se realiza independientemente de la situación política internacional. Es un imperativo si realmente queremos construir un modelo financiero y económico global más justo", dijo Schetinin en una entrevista con la agencia Sputnik.Agregó que este trabajo continuará con el fin de "reducir los riesgos de sanciones" para la cooperación en el comercio y la economía entre Rusia y los países de América Latina."La compresión de la necesidad de liberarse de la dependencia de los sistemas de pago occidentales, en general, del sistema financiero y económico de Occidente, se está volviendo cada vez más clara, y no solo en Moscú", subrayó.El funcionario ruso señaló que la situación en Ucrania mostró que América Latina sigue siendo "una dirección independiente de la política exterior" de Rusia.Aseguró que Moscú está abierta a "una mayor cooperación constructiva con los latinoamericanos sobre una base pragmática y no ideologizada", así como está dispuesta a adaptar esta cooperación a las nuevas realidades.Profundización de la cooperación estratégica entre Cuba y RusiaRusia y Cuba tienen la intención de profundizar la cooperación estratégica, señaló Schetinin.El funcionario ruso recordó que la cooperación entre Moscú y La Habana tiene "una larga historia" y está basada en "el compañerismo y el apoyo mutuo"."Tienen relaciones de verdaderos amigos y socios estratégicos", señaló.En cuanto a más de 60 años del bloqueo económico y financiero de Cuba por parte de Estados Unidos, Schetinin indicó que es un ejemplo de "hipocresía y duplicidad de la política exterior" de Washington que busca construir el mundo "conforme a sus plantillas".Cooperación con Argentina en el uso pacífico de la energía nuclearRusia está dispuesta a cooperar con Argentina en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, afirmó Schetinin.El diplomático recordó que en febrero pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó el compromiso de Moscú de colaborar con Buenos Aires en el ámbito de la energía.En particular, al término de la reunión con su homólogo argentino, Alberto Fernández, Putin afirmó que la corporación de energía nuclear rusa Rosatom está preparada para ayudar a Argentina a desarrollar su sector energético.Desde 2015 Rusia y Argentina mantienen relaciones diplomáticas con carácter de asociación estratégica integral.Entre otras cosas, Rusia y Argentina tienen un acuerdo Intergubernamental de cooperación en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, en particular en áreas como la investigación básica y aplicada, la construcción y la explotación de centrales y reactores nucleares.Además, Rusia ha expresado previamente su interés en participar en una licitación para la construcción de una instalación de almacenamiento en seco para combustible nuclear gastado en la central nuclear Atucha II en Argentina.Contactos entre Moscú y Caracas para la cooperación en energíaMoscú y Caracas trabajan en el desarrollo de contactos para la cooperación en la energía, minería y otros sectores industriales a pesar de las sanciones impuestas contra ambos países, destacó el director del departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia.Precisó que Rusia y Venezuela establecieron "un diálogo político verdaderamente amistoso", que no se ha interrumpido bajo circunstancias externas, incluso durante la pandemia."Nuestra cooperación continúa y se desarrollará independientemente de las sanciones, sean antivenezolanas o antirrusas", enfatizó Schetinin.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 5.300 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.

