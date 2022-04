https://mundo.sputniknews.com/20220406/rusia-america-latina-esta-bajo-enormes-presiones-del-occidente-colectivo-1124094477.html

Rusia: "América Latina está bajo enormes presiones del Occidente colectivo"

Rusia: "América Latina está bajo enormes presiones del Occidente colectivo"

Los países latinoamericanos sufren enormes presiones de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ante el conflicto entre Rusia y... 06.04.2022, Sputnik Mundo

"América Latina está bajo enormes presiones del Occidente colectivo, que utiliza para ello todo un arsenal de herramientas, como influencia política, promesas económicas y chantaje, desestimando las consecuencias globales, sociales y económicas de las sanciones impuestas contra Rusia, en particular en el sector energético, financiero y alimentario", declaró el titular del Departamento de América Latina de la dependencia, Alexánder Schetinin.Luego de que la Unión Europea y Washington determinaran sancionar a Rusia por la operación militar especial que sostiene en territorio ucraniano desde finales de febrero, el funcionario ruso explicó que América Latina sigue siendo una dirección independiente y autónoma de la política exterior de Rusia."A pesar de la reacción emocional de varios socios ante el lanzamiento de una operación militar especial, seguimos manteniendo un diálogo, explicamos la situación actual, la destructividad del curso de sanciones de Washington y sus socios, el imperativo de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania", abundó Schetinin."Estamos abiertos a continuar la constructiva cooperación pragmática y desideologizada con los latinoamericanos, adaptarla junto con ellos a las nuevas realidades, una crisis de los métodos antiguos suele abrir una ventana de nuevas oportunidades", agregó.Además, aseveró que el Gobierno de Rusia aprecia la decisión de naciones latinoamericanas de no sumarse a resolutivos antirrusos impulsados por occidente."Para algunos países adoptar esta postura fue como realizar una hazaña, estamos agradecidos con nuestros socios históricos que comparten las valoraciones rusas del momento actual, no hemos suspendido la cooperación con los latinoamericanos, mantendremos los vínculos", divulgó el especialista en América Latina de la cancillería rusa.Cuestionado sobre la posibilidad de que empresas latinoamericanas sustituyan a las firmas estadounidenses y europeas que dejaron el territorio ruso como represalia ante la situación en Ucrania, Schetinin subrayó que ningún país de la región latinoamericana ha sido incluido en la lista del Kremlin de Estados hostiles."Estamos abiertos a la cooperación internacional, inclusive con los socios latinoamericanos. Estoy convencido de que los nichos abiertos estarán ocupados, inclusive por las empresas rusas", valoró el funcionario.

