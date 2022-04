https://mundo.sputniknews.com/20220406/nos-vemos-en-los-tribunales-la-advertencia-de-sasha-al-expoderoso-productor-de-televisa-1124064659.html

"Nos vemos en los tribunales": la advertencia de Sasha al expoderoso productor de Televisa

La cantante mexicana Sasha Sokol amenazó al productor Luis de Llano con iniciar una batalla legal en tribunales por el delito de abuso, el cual habría ejercido... 06.04.2022, Sputnik Mundo

Lo que en su momento sólo fue una acusación pública en redes sociales está por convertirse en un asunto jurídico. Eso fue lo que anticipó esta exintegrante de Timbiriche —uno de los grupos pop más populares de América Latina en la década de 1980—, quien asegura que el empresario utilizó su poder y sus influencias para mantener una relación sexual y sentimental con ella. La advertencia de que el caso llegue a los tribunales mexicanos sucede días después de que Luis de Llano publicara un comunicado en el que afirma que no cometió ningún delito ni nada moralmente incorrecto. Sasha Sokol insiste en que, cuando tenía 14 años, sostuvo encuentros íntimos con el productor cuando éste tenía 49, una situación que, asegura, no fue consensuada, ya que ninguna adolescente tiene la capacidad de discernir entre los diferentes tipos de relación que existen. Además, sostiene que sus padres se enteraron de que Luis de Llano salía con ella dos años después de que comenzara el vínculo sentimental. La cantante asegura que sólo ha hablado públicamente de este supuesto abuso dos veces en su vida debido a las secuelas emocionales y psicológicas que le dejó ese hecho. Sin embargo, dijo que decidió abrir la boca para ayudar a todas las niñas y jóvenes que han sido víctimas de este tipo de delitos. "Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo", comentó Sasha.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/estuve-muy-enamorado-de-sasha-la-polemica-confesion-de-luis-de-llano-sobre-posible-abuso-1122874521.html

